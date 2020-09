Conectividad e inmediatez, claves de los sistemas de seguridad

Como ha ocurrido en la práctica totalidad de los sectores, también la crisis de la Covid-19 ha impactado en el mundo de la seguridad. Así lo asegura Marcos Filgueira, al frente de Cube System Vigo, con el único showroom especializado en el sector de toda la ciudad y más de dos décadas de experiencia en sistemas de alarmas y videovigilancia: "El confinamiento y el estado de alarma han dejado más viviendas vacías durante más tiempo y eso, a su vez, ha incrementado la preocupación por robos y ocupaciones", explica el experto, que añade: "Prevemos un aumento del interés en la protección de segundas viviendas como residencias de verano o 'casas del pueblo'. La gente quiere adelantarse a posibles escenarios como nuevos confinamientos selectivos o limitaciones en la movilidad".

Cube System Vigo cuenta con el único showroom de seguridad de la ciudad, en el que todos los interesados pueden comparar las distintas alarmas y sistemas de videovigilancia existentes para asegurarse de que eligen la opción que más se ajusta a sus necesidades, además de percibir el servicio, calidad y experiencia de usuario de las distintas apps del mercado.

Con motivo del contexto actual, la compañía ha ajustado los precios para que sus servicios puedan ser accesibles para todos y oferta exclusivamente dispositivos libres, o lo que es lo mismo: sistemas de alarma y videovigilancia que pueden ser operados por cualquier compañía: "De este modo y si no están contentos con nosotros, pueden cambiar de compañía y seguir utilizando los mismos dispositivos. Vendemos libertad. Para nosotros, las técnicas de cautividad no tienen sentido hoy en día".



Cinco consejos a la hora de elegir una alarma

"Un robo o una ocupación son delitos más fácilmente evitables si se toman las medidas necesarias", apunta Filgueiras para pasar a desglosar las claves de los sistemas de seguridad que mejor funcionan en la actualidad y que marcarán la pauta en los próximos meses: "La conectividad y la inmediatez son las dos grandes patas sobre las que se asientan el presente y el futuro de los sistemas de seguridad, con la relación directa con el usuario a través de apps entre sus grandes avances. Un proceso tan sencillo como instalar una alarma con aviso inmediato y verificación por imágenes nos permite evitar intermediarios y avisar en segundos a la policía para proceder al desalojo lo antes posible", añade.

El experto señala, además, a la planificación como otro de los grandes consejos a la hora de invertir en seguridad de forma eficiente: "No debemos dejarnos guiar por los encantos de la publicidad y las ofertas trampa. Muchas compañías trabajan con técnicas de cautividad de producto. Esto significa que, si cambias de compañía, tienes que volver a comprar otra alarma porque la anterior solo funciona con esa. O sea: que compras una alarma cara, no es tuya y, cuando quieres cambiar, te tienes que comprar otra", explica y apuntala: "En Cube System entendemos que la protección efectiva no es una cuestión de precios, sino de una buena implementación en el diagnóstico y en el diseño".

"La ecuación de una buena alarma en seguridad es muy simple. Lógicamente, cuanto antes se detecte una intrusión u ocupación, más tiempo de reacción tendrán propietarios y policía, y menos los delincuentes para instalarse". Por este motivo y entre los distintos tipos de alarma existentes en el mercado, en Cube System apuestan por las Gado II No Cautivas de Autogestión, para seguridad residencial o del pequeño y mediano negocio. Un tipo de alarma de intrusión y ocupación que sirve para detectar, avisar y comunicar que ha ocurrido un hecho: "La diferencia con respecto a otros sistemas radica en que es el propietario el primero en saber lo que ocurre en su negocio u hogar y no una Central Receptora de Alarmas (CRA). Esto permite ganar tiempo al avisar a la policía, prescindiendo de intermediarios. La alarma llama directamente al propietario", describe e insiste una vez más en la inmediatez desde Cube System, cuyos productos permiten que el propietario reciba una notificación en 0.14ms, prácticamente en tiempo real.



Las cámaras con grabaciones como elemento probatorio

Todo ello se puede combinar con distintos dispositivos para aumentar el tiempo de reacción y la eficacia de una alarma como detectores inteligentes exteriores o sensores de vibración así como cámaras de videovigilancia, con un fuerte componente disuasorio y que sirven también como carga de prueba ante las autoridades competentes en el caso de ser necesario: "Muchas cámaras no tienen marca de agua digital, que es lo que demuestra la autenticidad en un juicio porque pueden ser manipuladas por un editor de vídeo. Esto también es importante a la hora de elegirlas".

Para saber más: https://cubesystemstore.es/