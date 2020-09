Método Kumon, "un traje a medida para el niño"

Niños y jóvenes se preparan en Galicia para una "vuelta al cole" excepcional tras el cierre de las aulas impuesto por la pandemia Covid-19 el pasado marzo. Tras más de seis meses sin clases presenciales, los docentes coinciden en que el de 2020-2021 será un curso complicado: "El colegio más implicado durante la crisis sanitaria, el que mejor ha funcionado, se ha limitado a repasar contenidos", explica Carmen Pérez, con amplia experiencia como profesora de matemáticas en distintos centros autonómicos y ahora al frente del centro de matemáticas, lectura e inglés Kumon Vigo.

"Los niños han perdido medio año, parten de una situación de desventaja", desarrolla la experta con preocupación para pasar a apuntar a la personalización de la enseñanza como una apuesta fundamental, aún más necesaria si cabe en el contexto actual: "Es muy importante detectar cuál es la situación inicial del alumno y, a partir de ese punto exacto, empezar a trabajar con un programa adaptado a sus necesidades".

Bases sobre las que se asienta el conocido como Método Kumon. Con programas para matemáticas, lectura e inglés, va más allá de las clases particulares para ayudar a los más pequeños a aprender de forma autónoma y eficiente así como a fomentar en ellos hábitos eficaces, con una actitud positiva ante el estudio. No siguen ningún currículo escolar ni están pensados para preparar a sus alumnos para un examen específico. Más al contrario, se preguntan: «¿Qué es lo mejor para este niño en concreto?».

"En definitiva, un traje a medida para el alumno", que se ha probado de éxito no solo a la hora de ayudar a los niños y jóvenes a mejorar en disciplinas concretas como matemáticas o idiomas, sino a adquirir habilidades para el aprendizaje autodidacta y reforzar la confianza en su propia capacidad que les serán útiles en la vida adulta.



«Parece magia, pero no lo es»

"Paralelamente al desarrollo de contenidos, Kumon permite a los alumnos desarrollar habilidades que les acompañarán para toda la vida: autonomía, concentración, hábito de trabajo, constancia, agilidad... Se trata de enseñarles a estudiar y motivarles; y todo, desde el punto de partida a la secuencia de materiales, el tiempo de estudio diario o el ritmo de aprendizaje... es absolutamente individualizado. Parece magia, pero no lo es, es un método de trabajo; los resultados no aparecen por arte de birlibirloque y no hay niño que con un plan específico adaptado a sus necesidades, no mejore", afirma la directora de Kumon Vigo, que añade: "Nosotros no nos fijamos en las dificultades del niño, lo hacemos al revés: observamos las cualidades que ya tiene y, a partir de ahí, trabajamos para potenciarlas y mejorar las carencias".

Kumon es un método con más de 60 años de historia y con más de 4 millones de alumnos repartidos por los 5 continentes. Ubicado en la calle Florida, 107, Bajo; Kumon Vigo ofrece este curso 2020-2021 las modalidades presencial y on-line en los programas de matemáticas, lectura e inglés, en el horario que mejor se adapte a cada familia y con un periodo de prueba gratuito durante quince días sin compromiso. La matrícula es gratis.

Por responsabilidad y sentido común, el centro ha implementado todas las medidas de precaución e higiene recogidas en los protocolos sanitarios para garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias, con uso obligatorio de mascarilla, gel hidroalcohólico a disposición de los alumnos, distancia de seguridad, renovación de aire en los espacios, etc.

