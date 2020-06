Roque Varela: "Apostamos por el medio ambiente; en aquel momento, no pensamos que llegaría una pandemia"

"Es que hoy en día una cosa no se entiende sin la otra: apostar por el futuro del medio es también apostar por el futuro de la propia empresa, ambos van de la mano. No tiene sentido trabajar con productos que antes o después dejarán de ser viables por no ser sostenibles". Lo tiene claro Roque Varela de Limia, empresario y gerente de Merchant Union. Hace ya 15 años que este grupo industrial vigués con tres décadas de experiencia decidió reorientar su filosofía comercial y de I+D+i para pasar a trabajar con manufacturas más respetuosas con el medio: "Esta reconversión acabará por ser inevitable en todas las empresas", pronostica y apuntala con una anécdota: "Es curioso ver que antes eras una especie de friki por ofrecer estas soluciones y ahora ya son los propios clientes los que te llaman para preguntarte".

Fue precisamente la apuesta por la investigación, con la sostenibilidad y la eficiencia energética como claves de desarrollo de negocio, lo que llevó al grupo a fijarse en las tecnologías basadas en el principio natural de la 'fotocatálisis', un proceso que se sirve del efecto de la luz solar para neutralizar contaminantes como los NOx, SOx y COVs. Ya entonces se dibujaba como una de las soluciones más prometedoras a la contaminación en las ciudades: "En 2017, cerramos un acuerdo con la empresa americana Nano Air Solutions y en noviembre de 2018 lanzamos el producto comercial 'PurifAir'", desarrolla Varela de Limia sobre el origen de esta pintura bicapa que, al ser aplicada sobre las superficies (paredes, metales, suelos, etc.), neutraliza los elementos de polución.

Además de su eficacia a la hora de eliminar contaminantes, 'PurifAir' ha probado tener también fuertes propiedades bactericidas y virucidas: "No teníamos información privilegiada, ni pensábamos en la llegada de una pandemia mundial", reconoce Varela de Limia sobre la apuesta de Merchant Union, pensada inicialmente para crear un "pequeño pulmón en la ciudad de Vigo" y que cobra ahora una nueva dimensión en el marco de la crisis sanitaria y es que 'PurifAir' logra la reducción de la transmisión de agentes infecciosos en exteriores e interiores.

Así lo han probado ya los estudios de carácter privado encargados por Merchant Union en cumplimento de la norma ISO 27447:2019, que acreditan la eliminación de entre el 99% y el 99,9 % de las bacterias. Se encuentra ahora en la carrera para obtener la certificación pública en colaboración con el IVAMI.

Se presenta como el único sistema desinfectante que puede estar activo en presencia de seres humanos: "Quiero insistir en que las tecnologías basadas en la fotocatálisis no son nuevas y en que no somos el único producto en el mercado, pero sí hemos logrado desarrollar ventajas competitivas en tiempo, precio y resultado con respecto a otros: el efecto de 'PurifAir' es inmediato y, gracias a la nanotecnología de la que se sirve, logra exponer un 100% de la superficie".

