La gente de mar de Grupo Pereira comparte sus consejos para sobrellevar "la marea": "Remando juntos, resistiremos. Siempre avante y ¡buena proa a todos!"

Paciencia, compromiso, sacrificio, solidaridad y respeto. Esos son los cinco aliados con los que Roberto Martínez, patrón de pesca del "Argos Pereira", hace frente a las largas temporadas que pasa aislado en el mar, en un espacio reducido y lejos de su familia; los mismos que cree que estos días pueden ayudar a los españoles a sobrellevar el confinamiento impuesto por la crisis del Covid-19: "Son fundamentales en mi trabajo y, si no existiesen, la convivencia durante las mareas llegaría al caos. Muchísimo ánimo y suerte a cada uno de vosotros!", quiere enviar así sus mejores deseos a todos los ciudadanos desde las Islas Malvinas, en el el Atlántico Sur, donde actualmente continúa trabajando para que a ninguno de nosotros nos falte de nada en tierra firme.

También Alfonso Magán, ex capitán de marina mercante y pesca, se hace eco de valores como la solidaridad y el civismo para que "nuestro gran barco no zozobre": "Un viejo dicho marinero dice que un barco se hace bueno con una buena tripulación y este debe ser el papel que nos corresponda a los ciudadanos. Así, queridos amigos, se vence cualquier temporal por grande que sea: siempre de amura, capeando; siempre avante, y también así dominaremos esta pandemia. No os olvidéis de que después de la tempestad, llega la calma".



'Remando juntos, resistiremos'

Ante el confinamiento de la población provocado por la crisis de la pandemia del Covid-19, son muchos los sectores que se movilizan para intentar ponérselo un poco más fácil a los ciudadanos. Uno de ellos es el de la pesca, cuyos patrones, acostumbrados a pasar largas temporadas aislados en el mar, han empezado a compartir los trucos y consejos que pueden ayudarnos a sobrellevar la nueva situación. Hombres de hierro, gente de mar a los que quiere dar voz el grupo vigués y uno de los líderes en productos del mar Pereira, que se suma a la ola de solidaridad aportando su granito de arena con la campaña de apoyo moral y social 'Remando juntos, resistiremos'.

Un lema con el que grupo apela directamente a la importancia del trabajo en equipo a la hora de vencer esta crisis, tal y como ocurre en traineras gallegas como la del club SD Tirán, patrocinada desde hace más de dos décadas por la empresa viguesa y en las que todos y cada uno de los remeros son fundamentales.

Son estos momentos para remar unidos y cultivar nuestro espíritu de superación y así lo quiere recalcar el grupo Pereira de la mano de su nueva iniciativa, con los tripulantes de sus barcos como grandes protagonistas.



Hazte marinero: 'No lo llames cuarentena, llámalo marea'

Trabajadores ejemplares como Manuel Santamaría, oficial de Puente del buque pesquero "Argos Pereira" y quien propone que todos nos convirtamos en marineros durante el confinamiento: "Imaginaos que estáis embarcados. Nosotros también estamos prácticamente en aislamiento, lejos de nuestras familias, pero sabemos que, una vez pasado el tiempo, volveremos otra vez a disfrutar de todas esas libertades que ahora mismo no tenemos", apunta el marinero, consciente también de la importancia de hacer uso de un lenguaje positivo para mantener la moral alta alta en alta mar: "No lo llaméis cuarentena, llamadlo marea. Si remamos todos juntos, la superaremos€ Muchos ánimos, fuerza y buena proa", se despide en uno de los vídeos que componen la campaña.

Según explican desde el grupo pesquero, a los patrones de sus barcos, se irán uniendo nuevos protagonistas en sucesivos vídeos, con personas de sus plantas de elaboración, de sus tiendas y también del almacén, chóferes, etc., "vitales estos días para abastecernos de bienes esenciales y quienes también quieren transmitir sus mensajes de ánimo".



Bienvenidos a bordo, pequeños grumetes

Una magnífica iniciativa con la que la empresa viguesa quiere colaborar también para que las familias puedan entretener a los más pequeños de la casa: ¿Por qué no aprovechar para que niños y jóvenes, y también adultos, aprendan el lenguaje marinero? Acaba de lanzar así y en el marco de la campaña un video de carácter divulgativo a través del que cada miembro de la familia podrá ocupar uno de los roles que hay en un barco: Capitanes, patrones, marineros, grumetes, maquinistas y cocineros. Todos son importantes.

Comparte también una plantilla para que todos puedan disfrutar de un rato ameno en familia rellenándola. Animan a publicarla y etiquetarlos en redes sociales en @Pereiraenlared con el hashtag #RemandoJuntos. Puede descargarse ya en pereira.es

Con todas las plantillas recibidas, harán una "marea ciudadana" que: "A modo de aplauso silencioso, servirá de agradecimiento a la gente del mar, tan importante siempre, y más aún en estos momentos".