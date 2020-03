Viaqua adopta medidas para garantir a subministración de auga

Ante o estado de alerta pola propagación do Covid-19 e conscientes da inquedanza que pode xerar entre a poboación o que afecta a un ben básico como é a auga, Viaqua desexa manifestar que a subministración estará garantida coas mesmas garantías que ata o de agora.

A calidade e a seguridade da auga potable está garantida en todo momento. Os actuais procesos de tratamento e os parámetros de control da auga de consumo garanten a calidade sanitaria, non véndose esta afectada pola actual situación. Adicionalmente, o lavado de mans con auga e xabón é unha das principais medidas preventivas para evitar o contaxio.

Viaqua, en coordinación con todas as administracións e en conformidade coas súas orientacións, implementou unha serie de medidas preventivas encamiñadas a protexer a seguridade sanitaria de todos os seus empregados, así como a asegurar o normal funcionamento das instalacións nas que opera, sexan plantas de depuración, potabilización ou subministración.

Así mesmo, Viaqua adoptou as decisións necesarias para dispoñer, en tempo e prazo, do material necesario e suficiente para asegurar a calidade da subministración con todas as garantías que habitualmente veñen sendo aplicadas.

Para maior concreción e transparencia, e tendo en conta que hai determinadas operacións que requiren asistencia presencial, Viaqua desexa facer públicas as seguintes decisións adoptadas:



Creación de equipos independentes de traballo operativo nas diversas plantas de tratamento de auga, dado que as características da actividade requiren un labor presencial que imposibilita o teletraballo.

Estes equipos de traballo operativo funcionarán de forma independente, a efectos de evitar calquera risco de contaxio e, no caso de que se detectase nalgún deles, ter que establecer un período de corentena.

O deseño deste operativo implica así mesmo a disposición dun terceiro equipo de retén, para garantir a normalidade do traballo de subministración de auga.

A segregación destes equipos de traballo implica así mesmo a supresión de calquera contacto directo ou indirecto, tanto en instalacións como vestiarios.

Doutro lado, están a optimizarse e extremando as medidas de hixiene persoal.

Dadas as características da actividade cotiá do ciclo integral da auga, as instrucións de traballo ás empresas contratistas facilítanse basicamente de forma telefónica ou telemática, sen carácter presencial.

Do mesmo xeito, para garantir a esterilidade das operacións, canceláronse todas as visitas ás instalacións, salvo en actividades esenciais como é o transporte de materiais necesarios para asegurar a salubridade da auga e o normal funcionamento das devanditas instalacións.

Ante os riscos de eventual desabastecemento de produtos ou compoñentes debido ao carácter global desta crise, Viaqua procedeu, coa colaboración das empresas subministradoras, a facer un aprovisionamento do material necesario para asegurar durante a duración da crise a continuidade da subministración coas garantías habituais ata o presente.



Viaqua está en todo momento en comunicación coas autoridades sanitarias ante a situación actual e aplicou os protocolos de prevención ditados polas autoridades entre o seu persoal en todas as súas instalacións. As medidas preventivas (sanitarias, teletraballo, quendas rotatorias,...) están orientadas a protexer a saúde dos empregados. En todo momento, desde a compañía compartiuse cos empregados detallada información tanto da situación na empresa como na contorna.

Do mesmo xeito, co obxecto de protexer a saúde dos seus empregados, a dos seus clientes e garantir a continuidade do servizo con medios alternativos, Viaqua lembra que ten á súa disposición as seguintes canles de atención non presencial onde poderá realizar todas as súas xestións:

www.viaqua.gal Teléfono de atención ao cliente: 900 201 230