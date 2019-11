No todos los pacientes obesos son iguales: las soluciones, tampoco

Se calcula que más de la mitad de los españoles mayores de edad están por encima de su peso recomendado. El dato no deja lugar a dudas: La obesidad y/o el sobrepreso representan un importante problema de salud en nuestro país, que ha de ser abordado y tratado de forma personalizada y es que si no todos los casos de obesidad son iguales, como no lo son sus causas, tampoco las soluciones pueden ser las mismas.

Cada paciente ha de ser tratado de forma personalizada, teniendo en cuenta condicionantes genéticos y clínicos y valorando los factores psicológicos, ambientales y socioeconómicos que le rodean. Así lo defendemos desde el equipo de profesionales que formamos la Unidad de Obesidad del Hospital Vithas Fátima de Vigo, donde ofrecemos un plan terapéutico multidisciplinar adaptado a cada paciente considerando todos estos condicionantes.

Cuando un paciente acude a nuestra Unidad es sometido, en primer lugar, a una valoración clínica integral por parte de un especialista en Medicina Interna, que llevará a cabo un estudio pormenorizado del paciente solicitando los estudios analíticos iniciales necesarios para implementar cualquier actuación terapéutica. Además y siempre que se considere necesario, se valorarán pruebas complementarias necesarias en el estudio de la obesidad: Estudio del sueño, estudios de riesgo cardiovascular o respiratorio, etc.

Tras esta valoración inicial y de forma conjunta con el paciente, acordamos una estrategia o tratamiento que nos permita no solo reducir peso deseado, sino lograr también que esa pérdida de peso se mantenga en el tiempo estableciendo unos nuevos hábitos de vida saludables.

Para completar el abordaje multidisciplinar, implementamos un plan de trabajo con consultas periódicas con nuestro psicólogo, Pedro Santamaría, que aportará su experiencia en mitigar los efectos psicológicos implicados en esta enfermedad y que, en ocasiones, son el factor precipitante de la misma, utilizando técnicas motivacionales especialmente necesarias en este complejo tratamiento.

Desde el inicio, nuestra nutricionista, Lorena Afonso, implementará un plan de reeducación alimentaria con consultas individualizadas y grupales corrigiendo progresivamente los habituales errores dietéticos que cometen nuestros pacientes. El acompañamiento se complementa con el educador físico Héctor Lorenzo, que presentará los planes de ejercicio adaptado a la situación física y clínica del paciente.

Cuando el caso lo requiere, la unidad dispone también de técnicas de apoyo que se plantearán dependiendo de las características del paciente y sus preferencias, complementando a las medidas de cambio de hábitos comentadas anteriormente y que van desde los tratamientos farmacológicos más eficaces e innovadores hasta métodos endoscópicos o quirúrgicos. Entre ellos, destacan:

El Balón Intragástrico: Consiste en la introducción de un balón expansible por la cavidad oral, bajo sedación, y que, una vez insuflado, se mantiene en el estómago durante un año.

Método Apollo: Se trata de una reducción del estómago de forma endoscópica, realizando suturas desde el interior del estómago.

Cirugía Bariátrica o de la Obesidad: Indicado para los casos más graves, consiste en la reducción del estómago. Esta técnica se puede realizar por técnica laparoscópica o por cirugía robótica gracias al Da Vinci del que dispone el Hospital Vithas Fátima con excelentes resultados.

En todos los casos, se realiza un seguimiento mínimo de 24 meses por parte de todo el equipo de obesidad, médico internista, nutricionista, psicólogo y educador físico. Este es el hecho diferencial de la Unidad de Obesidad de Vithas Fátima, en Vigo. Durante este periodo el objetivo es reeducar al paciente y conseguir un cambio de hábitos nutricionales y de estilo de vida, no sólo para mantener los kilos a raya, sino también, para lograr una vida más saludable y prevenir otras enfermedades asociadas a la obesidad.

El equipo médico de la Unidad se compone de cirujanos con amplia experiencia especializados en cirugía bariátrica, como es el caso de los doctores Ignacio Maruri Chimeno e Isabel Otero Martínez; digestólogos endoscopistas Juan Ramón Pineda Mariño y David Martínez Ares. Junto a ellos, yo, como médico internista y coordinador de la Unidad, abarcamos todo el ámbito médico-quirúrgico de los distintos tratamientos de la obesidad.

Con todo ello, el Hospital Vithas Fátima ofrece a los usuarios de la Unidad de Obesidad la máxima intimidad, seguridad y comodidad, en unas modernas instalaciones y con una amplia gama de procesos.

*Especialista en Medicina Interna y coordinador de la Unidad de Obesidad del Hospital Vithas Fátima