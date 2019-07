O festival SonRías Baixas enche Bueu da mellor música o 1, 2 e 3 de agosto

O 1, 2 e 3 de agosto, Bueu convértese no Destino SonRías, unha completa proposta de ocio festivo e de calidade que inclúe a programación musical da 17ª edición do Festival SonRías Baixas e o tradicional turismo de sol e praia, combinado con tres rutas de sendeirismo pola zona, coa enoloxía e coa mellor gastronomía da costa galega, da man da Festa de Tinta Femia e como un anticipo da Festa do Polbo da Ría, que celebra na vila a súa vixésima edición unha semana máis tarde.

O festival, referente no país dentro da escena do rock español e da fusión mediterránea, crece así ata converterse nunha experiencia cultural completa, na que a música actúa como fío condutor pero que recolle tamén os múltiples atractivos da nosa costa. Deste xeito, todos aqueles que se acheguen ao Destino SonRías poderán saborear o Polbo das Rías, protagonista do menú do festival; catar o viño Tinta Femia nunha singular experiencia enolóxica; explorar o Morrazo e as súas paraxes a través de tres rutas de turismo activo; gozar as fermosas praias da localidade; e, por suposto, escoitar a mellor música nos tres días que durará o festival.

As entradas para os concertos da noite están á venda na web por 25€ máis gastos cada día e 41€ o abono para as tres xornadas, coa acampada incluída. As 20 bandas, máis ca en ningunha das anteriores edicións, estarán distribuídas en tres escenarios: Super Bock e Fest Galicia, no recinto da Estacada, e Regala Música, nas inmediacións da zona de acampada. No cartel, bandas e artistas de primeiro orde: La Pegatina, La M.O.D.A., Toteking, Iseo & Dodosound with the moushunters, Boikot, Nao, Segismundo Toxicómano, Periferia Norte, Zoo, Zea Mays, SÉS, Dubioza Kolektiv, Muyayo Rif, Dakidarría, Hakuna Tanaka, Som do Galpóm, Nius de nit, Ambigüo, Ninhodelosrecaos DJ e unha última banda sorpresa que se desvelará nos próximos días.

Dende o rock ao reggae, pasando pola rumba, ska, blues, country, funky, metal, hardcore, punk, hip hop, trip hop, rap, trap, folk-rock, pop-rock, tradicional, balcánica, latina, fusión, dub, urbana, electrónica, dancehall ou fusión, o cartel do SonRías Baixas ten sabores aptos para todos os padais. Todo nunha contorna privilexiada, con fácil acceso á praia urbana e a todos os servizos da vila. E é que o SonRías Baixas, segundo recorda a organización, "é cómodo e seguro como primeiro festival musical para a xente moi nova".

O SonRías Baixas 2019 abrirá as súas portas o xoves 1 de agosto cunha noite intensa que conxugará a delirante combinación de hip hop, reggae, dub, rock e folclore bosníaco dos Dubioza Kolektiv; a revolución electrónica que chega desde Valencia da man dos Zoo; o trap, o dancehall, o R&B e os ritmos latinos con aroma a aparcadoiro do arrabalde dos novísimos Periferia Norte, capitaneados pola poderosa JazzWoman; e a rotundidade do punk e do metal ao servizo dunhas letras que buscan axitar e crear conciencias na xira de despedida da galegos Nao.

Pero como dicimos, Destino SonRías é moito máis ca música. O venres 2 de agosto ao mediodía, o Estaleiro da Banda do Río, tamén coñecido como Estaleiro de Purro, acollerá unha Cata de viño Tinta Femia dirixida por Antonio Portela, vicepresidente da Asociación Gallega de Sumilleres. As persoas que estean interesadas en coñecer de primeira man as principais características deste viño poden inscribirse de xeito gratuíto nesta actividade, organizada en colaboración coa Festa do Tinto Femia, a través da web do festival. Os 25 afortunados ou afortunadas que participen nesta singular experiencia enolóxica coñecerán, tamén, parte do patrimonio industrial tradicional de Bueu, a través do espazo arquitectónico no que se desenvolverá, referente do vínculo entre o pobo e o seu pasado tradicional mariñeiro.

Pola noite, soarán con potencia no Multiusos dá Estacada de Bueu a marabillosa orquestra do folk, o blues, o country e o rock, La M.O.D.A.; as rimas honestas, (auto)críticas e pegadas á actualidade do MC sevillano Toteking; a elegante mestura de reggae, trip hop e r&b de Iseo & Dodosound with the mousehunters; o magnético sentido do humor dos cataláns Muyayo Rif; e a rumba entusiasta dos Nius de Nit.

O sábado 3, tamén ao mediodía, a Casa SonRías abrirá as súas portas, un ano máis, no Recinto da Estacada, co polbo da ría como protagonista absoluto. Cociñeiros da contorna ofrecerán hamburguesas, croquetas, pizzas e empanada a partir do delicioso produto local e, sobre o Escenario Fest Galicia, a galega SÉS e máis dunha banda sorpresa porán o ramo a esta singular casa de comidas musical. Todas as persoas que queiran achegarse a recoller a súa pulseira do festival -que empregan un ano máis a punteira tecnoloxía cashless para que o público non teña que levar enriba cartos en metálico- e coñecer por dentro o recinto no que se celebra, poden facelo, xa que o acceso a estas actividades é gratuíto.

Antes de que o recinto volva abrir as súas portas esa mesma noite, a música espallarase pola vila e soará, por primeira vez, nas inmediacións da zona de acampada, cun Escenario Regala Música no que actuarán Hakuna Tanaka, Som do Galpom e mais a banda gañadora do concurso Sonidos Mans, Ambigüo. O festival amplía así a súa oferta e completa a experiencia musical dos miles de persoas que se desprazarán esa fin de semana ata Bueu para gozar unha programación que combina grupos consagrados con novas descubertas.

Finalmente, cando remate a tarde chegará a Bueu a festa máis grande, nova e enerxética do ano, a de La Pegatina, que porá a bailar o público; o hardcore punk de Segismundo Toxicómano; o rock urbano mesturado co espírito da festa balcánica de Boikot; o regreso rebelde dos Dakidarría; a mítica banda bilbaína de pop-rock en eúscaro Zea Mays; e a picada de Ninhodelosrecaos DJ, identidade tras a que se esconde Rubén Sierra, creador, cantante e guitarrista de La Pegatina.

#famedefestivais

O SonRías Baixas forma parte da campaña #famedefestivais da Deputación de Pontevedra, a través de Turismo Rías Baixas. Conta tamén co patrocinio de SuperBock, do Concello de Bueu, da Xunta de Galicia (a través da Agadic e de Fest Galicia, así como do Xacobeo 2021), do Goberno de España (a través do Ministerio de Presidencia, Relacións coas Cortes e Igualdade), de PlayPlan, de Coca Cola e de Johnnie Walker.