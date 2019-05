Las bicicletas tomarán Vigo este fin de semana en una nueva edición de A Pedaliña

Las bicicletas volverán a tomar Vigo este fin de semana en la duodécima edición de A Pedaliña, un evento organizado por la Asociación a Golpe de Pedal y el Concello para promover el sano uso de la bicicleta en la ciudad. El sábado 1 de junio por la tarde el monte de O Castro se convertirá en el escenario de la Feira da Bicicleta, con más de diez actividades programadas para pequeños y mayores, ruta BTT, exhibiciones y circuito de habilidades, mientras que el domingo se desarrollará la ruta urbana que recorrerá el centro urbano y para el cual el plazo de inscripción permanece abierto hasta el 1 de junio a las 20 horas. La Asociación Alzheimer Galicia, AFAGA, es la invitada solidaria de este año, por lo que recibirá parte de la cuota de inscripción del evento. Asimismo los organizadores, entregarán una distinción al proyecto Discamino, personalizado en Javier Pitillas, por su actividad de promoción de la bicicleta en personas con discapacidad.

La Feira da Bicicleta, antesala de A Pedaliña, se celebrará el sábado 1 de junio de 17 a 21 horas en O Castro, con las siguientes actividades para todos los públicos de diferentes edades, sin importar el dominio que se tenga sobre las dos ruedas: una ruta BTT por caminos de O Castro para niños a partir de ocho años, acompañado por monitores (uso obligatorio del casco); el mini Bike Park, un circuito de mini BTT con obstáculos para niños de 5 a 12 años; el Bike Trial, una exhibición de bicicletas de trial; bicicletas adaptadas, una experiencia ofrecida por la Once y Discamino para probar bicicletas adaptadas para personas con necesidades especiales; el circuito de habilidad, donde los participantes podrán superar el test de Pauwels y demostras su saber y habilidad para moverte en bici por la ciudad (para todos los públicos), Circuito Educación Vial en el que la sección de educación vial de la Policia Local de Vigo enseña pautas de circulación a los niños en el circuito del Castro, "Deja los ruedines", una práctica para que los más pequeños aprendan a montar en bici sin ruedines que se efectuará en el carril interior del circuito de educación vial, Campeonato BMX (exhibición y competición de BMX, Copa Cromoly); demostración de otras formas de movilidad a cargo de Cogami, la Confederación Gallega de personas con movilidad reducida, que permitirán al público probar una silla de ruedas y visualizar la dificultad de las barreras arquitectónicas para una movilidad adaptada segura; juegos populares (buxaina, zancos, el aro, la mariola y otros juegos tradicionales para todos los públicos), hinchables para el entretenimiento de los niños pequeños, actuación de El equipo B, una charanga que amenizara la jornada haciendo recorridos por todo el Castro, con base al lado del circuito de educación vial. Como expositores, estarán puestos de tiendas de bicicletas, de la asociación Afaga, invitado solidario, de Stop Accidentes, así como paneles sobre movilidad.

La ruta en bicicleta saldrá a las 11:00 horas del domingo 2 de junio de Porta do Sol, donde estará también la meta. Los participantes realizarán un recorrido por Porta do Sol, Elduayen, Pi y Margal, López Mora, Pza América, Avda Castelao, Avda Europa, Avda Samil, Rúa Muiños, Esda Camposancos, circunvalación acceso puerto, Avda de Bouzas, Avda Beiramar,, Cánovas del Castillo, Montero Ríos, Concepción Arenal, Areal, García Barbón, Policarpo Sanz, Porta do Sol

Es necesario inscribirse en la marcha (formulario de inscripción) antes del 1 de junio a las 20:00 horas. Al rellenar el formulario, cada participante recibirá por correo electrónico el número de dorsal que le corresponde. Una vez inscritos, los dorsales se podrán recoger el sábado 1 de junio 17:00 a 20:00 en O Castro (puesto de la organización) o el domingo 2 de junio de 9:45 a 10:30 en la Porta do Sol. La inscripción cuesta 3 euros por persona para mayores de 18 años y será gratis para los menores de 18 años. Los 3 euros se abonarán en metálico a la recogida del dorsal.

Javier Pitillas, promotor del proyecto Discamino, recibirá el "Pedal activo" por promocionar el deporte sin límites ni fronteras, sensibilizar sobre la discapacidad haciéndola visible a través del uso de la bicicleta y por su indiscutible compromiso social.