Cómo hacer frente a los impagos

La morosidad es uno de los principales obstáculos a los que tienen que hacer frente numerosas pymes de diferentes sectores que ven cómo se acumulan los recibos de impagados poniendo en riesgo la supervivencia del negocio. Para dar respuesta a este problema, una opción es acudir a empresas especializadas en gestión de cobros. En Vigo, Céltica de Cobros lleva doce años trabajando en esta actividad, ofreciendo un servicio transparente, eficaz y profesional.

El proceso que siguen normalmente en cualquier tipo de deuda documentada en el territorio nacional y norte de Portugal comienza con la comprobación del expediente llegado a su departamento administrativo con el fin de solventar cualquier error y la realización de un informe del deudor para entregarlo al departamento de cobros.

Una vez comprobados y constatados los datos, la primera gestión de cobro es una llamada de cortesía para tratar de solucionar la deuda y acordar un plazo de pago. En caso de que los teléfonos no estén operativos o las llamadas no sean atendidas, un gestor visita el domicilio del deudor para hablar con él o su representante. La discreción es fundamental en este paso.

Si el deudor se niega a pagar o no cumple su compromiso de pago, recibe una vista de un gestor en la zona para recordarle los acuerdos, teniendo en cuenta de que en cada caso se realiza un estudio individualizado para conocer las circunstancias.

Cuando estas gestiones anteriores, sin gasto para el cliente, no obtienen resultado, se realiza un informe de situación y solvencia para que el acreedor decida si quiere reclamar la deuda judicialmente.

La asesoría jurídica de Céltica de Cobros se encarga de la reclamación judicial de las deudas tanto personales como de empresas con un equipo de abogados y procuradores en este tipo de tramitaciones. La opción más rápida para el acreedor es iniciar un proceso monitorio, en el que la empresa de gestión de cobros se encarga de la localización del deudor, investigación de su patrimonio, presentación de la demanda y seguimiento del proceso. Cualquier soporte documental que justifique el impagado es suficiente para poner en marcha este proceso.

Para prevenir la morosidad antes de que se produzca la deuda, esta empresa de gestión de cobros dispone de un servicio de cobradores para vencimientos periódicos o para el cobro en metálico. También ofrece informes comerciales con datos actualizados y personalizados de cualquier cliente potencial que transmite en un plazo de cinco días siguientes a la solicitud. Otros servicios que ofrece son de localización de personas, empresas, bienes, mobiliario, maquinaria y embarcaciones registrados a nivel nacional, así como búsqueda de vehículos, investigaciones sobre alzamiento de bienes o insolvencias fingidas y vigilancia de los clientes para avisar de cualquier cambio que afecte tanto al organigrama como a su solvencia.

La transparencia en las gestiones es uno de los pilares con los que trabajan, de modo que el cliente de la empresa de gestión de cobros puede consultar en cualquier momento vía internet (con una clave personal), el estado de su expediente, las cantidades cobradas y cualquier incidencia.

La política de calidad que sigue Céltica de Cobros garantiza la confidencialidad de la información recibida, la actuación dentro de la legalidad vigente y el intento de recuperar la deuda por vía administrativa, evitando la vía judicial.