Pescadería Pinche: Todo tipo de peixe coas maiores garantías de frescura e calidade

Pescadería Pinche leva dende 1975 achegando aos fogares o peixe de mellor calidade das rías galegas, peixe fresco e do día, mimando cada detalle para que chege ao prato nunhas condicións óptimas, sempre certificando a etiquetaxe do seu producto. No seu posto do Novo Mercado pódese atopar diariamente as mellores pezas, ofrecendo o mellor produto ao mellor prezo e coas máximas garantías de calidade. Sabedores do auxe nas ventas de salmón nos días previos á festa, os responsables deste establecemento aconsellan reservar con antelación para evitar quedar sen produto chegado o día grande da celebración.