Pan Cervela: Pizza de salmón e gambas e empanadilla con salmón, grelos e gambas

Este domingo celébrase o día grande da Festa do Salmón da Estrada. Na degustación estará presente como cada ano Pan Cervela, que presentarán unha pizza de salmón e gambas, e unha deliciosa empanadilla con salmón, grelos e gambas. Cervela ofrece ademáis outras elaboracións a base de salmón dispoñibles nos seus diferentes despachos. Tradición e innovación van da man no día a día desta firma estradense fundada no ano 1949 e que conta con despachos en A Estrada, Cuntis, Caldas de Reis, Moraña e Santiago de Compostela.