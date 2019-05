A Casa do Pan: Empanada con verduriñas e cremoso de salmón en bizcoito aromatizado

Empanada de Salmón con verduriñas, e cremoso de salmón enrolado en bizcoito aromatizado ao romero e maldon. Estas serán as saborosas tapas que A Casa do Pan -que conta cun posto no Novo Mercado e que ten o seu despacho central en Liñares- ofrecerá este domingo na zoa degustación da XLVI Festa do Salmón de A Estrada. Este establecemento atende todo tipo de encargas ao longo do ano e destacan pola súa posta ao día constante na repostería, con deliciosas tartas que decoran con mimo para cada ocasión. Se algo diferencia A Casa do Pan ñe o emprego de produtos de primeira calidade, frescos e naturais.