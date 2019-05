Café de Xulia: Pemento de piquillo recheo de salmón ao estilo Xulia

O Café de Xulia -que este ano 2019 está inmerso na celebración do seu 20 aniversario- preséntase na XLVI edición da Festa do Salmón da Estrada cun Pemento de piquillo recheo de salmón ao estilo Xulia, unha receita tradicional co selo persoal saído das súas cociñas. Ademáis, durante toda a fin de semana, xa dende mañá venres, ofrecerá un menú especial adicado ao rei do río. Con catro primeiros a elexir e catro segundos nos que non faltarán o salmón ás rías baixas e unha deliciosa lasaña de salmón, por tan so 16 euros por comensal poderase disfrutar de auténticos manxares. Dende a xerencia do establecemento aseguran esta suxerencia de menú especial estar a ter unha gran acollida, polo que aconsellan facer a reserva con tempo para non quedar sen praza.