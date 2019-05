La Bombilla: Salmón á naranxa e menú degustación con diferentes propostas

Pensión-Restaurante La Bombilla participa, como cada ano, na Festa do Salmón coa súa proposta culinaria, este ano ofrecendo un Salmón á naranxa. A maiores, e como ven sendo habitual neste establecemento estradense sito nas inmediacións da Praza da Farola, os que che acheguen ao local -onde ademáis dispón de servizo de aloxamento recentemente renovado e que conta cun total de vinte habitacións con todas as comodidades e totalmente equipadas- poden disfrutar dun completo menú degustación composto de varios pratos preparados a base de salmón que non deixarán indiferente a niguén.