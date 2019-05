Redondela espera más de 35.000 comensales para su fiesta del choco

Participantes en el acto de presentación de la Festa do Choco de Redondela.

Participantes en el acto de presentación de la Festa do Choco de Redondela.

La XXXIII edición de la Festa do Choco de Redondela arrancó el viernes 10 de mayo por la tarde con la expectativa de recibir hasta el domingo 12 de mayo a más de treinta y cinco mil comensales dispuestos a dar buena cuenta de la atractiva propuesta gastronómica y disfrutar con el variado programa de animación que ha preparado el Concello para estos días. Al igual que en los dos años anteriores, la celebración se desarrolla durante tres días y está más centrada en el aspecto culinario.

Talleres de cocina, actuaciones artísticas y verbenas nocturnas se suceden durante la celebración y maridan a la perfección con un menú que también incluye propuestas turísticas, como la de participar en una ruta en barco por la Ensenada e isla de San Simón o asistir a una jornada de faena con mariscadoras de Cesantes.

Un total de diez puestos gastronómicos se han instalado bajo la gran carpa de 2.700 metros cuadrados que garantiza el éxito de la celebración pese a las posibles inclemencias meteorológicas. Este año concurren tres restaurantes, dos panaderías, dos bodegas, una cafetería, una crepería y un establecimiento de degustación de quesos.

La oferta gastronómica a base de choco tiene este año como novedades el pan bao y las habas, ambas recetas confeccionadas con este cefalópodo. Los comensales podrán degustar también propuestas más tradicionales y habituales en la celebración como chocos en su tinta acompañados de arroz o patatas, a la plancha, en fideuá, en empanada o en pizza. Para regar la comida, nada mejor que el albariño o la cerveza artesanal que se ofrece este año por primera vez.

La organización ha mantenido los precios de ediciones pasadas pese al incremento de los precios de subasta en las lonjas. Esto ha sido posible gracias al acuerdo entre la Cofradía San Juan de Redondela, Concello y hosteleros. De este modo se garantiza el carácter popular de la celebración y la procedencia del choco, ya que el Concello exige a los establecimientos que venden platos a base de choco durante la fiesta que expida el certificado de compra expedido por la cofradía de pescadores del municipio. Del mismo modo, el albariño, este año de las bodegas Señorío de Sobral, se ofrece a precios populares.

Junto a los puestos gastronómicos, la carpa alberga también otras dos "casetas": una del Festival Internacional de Títeres, que comenzará el próximo lunes, y otra del turismo del Concello, donde la asociación Amartumar, formada por mariscadoras y pescadores de Cesantes, exponen material con el que trabajan y proponen al público realizar una ruta de turismo marinero por la zona donde faenan habitualmente.

Un variado programa de animación para todos los públicos con sello local

A la hora de confeccionar el programa de la Festa do Choco, el Concello de Redondela ha apostado por la participación de artistas locales, grupos folclóricos, bandas de música y un trío del municipio. Para atraer a público de diferentes edades y ofrecer propuestas atractivas para los niños se han programado talleres infantiles de cocina y un showcooking a cargo de Ketty Fresnada, finalista del popular programa de televisión Masterchef.

"Para Redondela, la fiesta del choco ya no solo es una tradición arraigada durante 33 años, si no que también representa la unión entre colectivos y vecinos", comenta la concejala de Fiestas, Ángela Antón. Y es que esta celebración es un ejemplo de la implicación del vecindario, que la siente como propia y se involucra ofreciendo propuestas para la fiesta.

Ángela Antón destaca la labor de los hosteleros, que arriesgan mucho al comprar el choco, y los pescadores, que avisan qué día pueden ir a la lonja a comprar el cefalópodo a mejor precio para la fiesta, y de las bodegas Señorío de Sobral que ha ofrecido el albariño a un precio especial para la celebración.

Un intérprete de la lengua de signos y blogueros

El Concello ha querido realizar una fiesta inclusiva, de ahí que diversos actos del programa cuenten con un intérprete de la lengua de signos.

Tradición y modernidad se complementan en esta celebración gastronómica, declarada de Interés Turístico de Galicia. Prueba de ello es la apuesta del Concello por incluir las nuevas tecnologías de la comunicación en el evento, mediante la invitación de un grupo de blogueros que narrarán a través de diversas aplicaciones el ambiente y los actos de esta cita cuyo objetivo primordial en difundir las excelencias de la principal oferta gastronómica de Redondela.

Los diez puestos instalados en la carpa ofrecen un menú completo y variado

Los diez puestos instalados bajo la carpa de la Festa do Choco ofrecen un menú completo y variado a precio populares. Los platos y raciones con choco cuestan nueve euros (excepto el pan bao que se ha puesto a la venta por 8 euros y la ración de pizza, desde 4 euros), mientras que las empanadas de trigo tienen un precio de 15 euros el kilo, 20 el kilo y media y seis la ración, las elaboradas con harina de trigo; y de 20 euros el kilo y ocho euros la ración, la de maíz. La botella de vino ribeiro cuesta 7 euros (un euro el vaso); y la de albariño 9 euros (dos euros el vaso). Cervezas y cañas se venden a 1,80 euros (excepto la cerveza artesanal que cuesta 2 euros) y los refrescos y aguas, 1,50 euros.

Los comensales pueden elegir entre las diferentes propuestas que ofrecen los restaurantes presentes en la carpa. O Venus sirve empanadas, chocos en su tinta con arroz, fideúa de chocos con almejas y pizza de choco con patatas fritas. La Cultural ofrece empanadas, arroz con choco, choco a la plancha con cachelo, pan bao de choco y postres variados. La carta de Nós está formada por choco a la plancha con patatas fritas, guiso de choco en su tinta con patatas, fabes con choco en su tinta, paella de choco en su tinta y empanadas. Panadería Milucho pone a disposición de los comensales empanadas, postres y pizza de choco (a 4 euros la ración) y O Tranquilo sirve empanadas y empanadillas. Completan la oferta crepes, quesos, cafés y vino de la mano de Crepes Ilane, Paladarqueso, Cafetería As Cunchas y las bodegas A Reboraina y Areeiro.

PROGRAMA_DE_FIESTAS

Sábado 11 de mayo

Apertura de la carpa de degustación, a las 10:30 horas.

Actuación de la Banda de Música de Chapela por las calles de Redondela, a las 11:00 horas.

Inauguración oficial de la fiesta y visita de Superchoquiño a la carpa, a las 12 horas.

Baile gallego a cargo de Airiños de San Simón, a las 12:30 horas.

Encuentro del alcalde con blogueros y blogueras, a las 13:00 horas.

Visita oficial a la intervención artística dedicada al choco de Redondela, a las 13:30 horas.

Showcooking para niños y mayores de la mano de Ketty Fresnada, finalista de Masterchef, a las 18:00 horas.

Taller de cocina para niños y niñas, a las 19:15 horas.

Actuación de la Orquesta de Saxos de Redondela, a partir de las 20:00 horas.

Verbena amenizada por el Trío Armonía, a partir de las 22:30 horas.



Domingo 12 de mayo

Apertura de la carpa de degustación, a las 10:30 horas.

Actuación de la Banda de Música de Redondela por las calles de la localidad, a las 11:00 horas.

Recepción de autoridades en el Concello, a las 12:00 horas.

Visita de Superchoquiño a la carpa de degustación, a las 12:15 horas.

Pregón a cargo del actor y humorista David Perdomo, a las 12:30 horas.

Taller de cocina para niños y niñas, a las 17:00 horas.

Actuación folclórica a cargo del grupo Airiños da Peneda, a las 18:00 horas.

Actuación musical del trío 3.com, a las 20:30 horas.



Rutas en barco

Paseo por la Ensenada de San Simón y visita guiada por la isla. Salidas desde el pantalán del Museo de Meirande, hoy y mañana a las 12 horas; salidas desde el Puerto de Cesantes, hoy y mañana a las 16 y 17 horas. 3 euros por persona.