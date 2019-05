Amodiña achega o verán ao Morrazo na noite do sábado

As cores, a alegría e esperemos que tamén o bo tempo teñen unha cita co público este sábado 11 de maio ás 21.00 horas na contorna do palco da música de Moaña, nunha nova edición da pasarela de moda do comercio do Morrazo Amodiña.

Non queremos facer moitos spoilers do que vai acontecer, pero o que si podemos adiantar é que os nenos van ser protagonistas, como xa puidemos ver na cartelaría; que o rock dun coñecido grupo fará vibrar os cimentos do palco da música e que este ano hai récord de expositores que farán pases combinados colaborando como soamente o comercio local sabe facer.

O evento deste ano está deseñado para sacar os mellores aplausos, exclamacións e sorrisos do público asistente de todas as idades e que, como nas pasadas sete edicións, estímase que encherá os máis de mil asentos que pon a organización e as bancadas da praza.

Varios meses de preparación que rematarán, como se de un longo inverno se tratase, este sábado pola noite coa tradicional pirotecnia que nesta oitava edición envolverá un final de pasarela diferente que tampouco podemos desvelar.

Con esta xa son oito tempadas, perdón, edicións, nas que o inverno foi o protagonista pero agora por fin poderiamos dicir, ao contrario dalgunha famosa serie, que "o verán estase a achegar".