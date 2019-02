San Blas 2019: Bembrive ya festeja San Blas en más de veinte furanchos

La fiesta de San Blas, una de las romerías más populares de Galicia, ya ha comenzado a celebrarse en la parroquia viguesa de Bembrive. Un total de 22 furanchos y establecimientos hosteleros salpicados por diferentes barrios y zonas de esta pedanía ofrecen desde el pasado 12 de enero el tradicional cocido acompañado de vino y música tradicional gallega a los visitantes. Estos locales estarán abiertos hasta el día 3 de febrero, fecha de la onomástica al santo abogado de los males de garganta.

Novedades

La comisión de fiestas de San Blas y Santiago Apóstol ya ha comenzado a organizar actividades, entre las que destacan dos novedades, destinadas al público infantil y a adultos. De este modo, este año han puesto en marcha el San Blasiño, con propuestas para los más pequeños de la familia. El pasado sábado el auditorio del Centro Cultural Helios albergó la actuación de Cé Orquestra Pantasma, con su espectáculo " A voar". El mismo escenario acogerá el próximo sábado 26 el concierto de Nelson Quinteiro, con "As músicas D'Aquí".

Los actos religiosos comenzarán el viernes 25 con el inicio de la novena en honor al santo. El domingo 3 de febrero habrá misa cantada cada hora desde las nueve a las doce del mediodía, hora en que se celebrará la misa mayor, que estará oficiada por el obispo de la diócesis de Tui-Vigo, Luis Quinteiro, y será contada por la coral de San Roque. Por la tarde habrá misa cada hora entre las cinco y las siete.

Devoción religiosa, gastronomía y música

En la romería de San Blas se juntan los devotos del santo con los aficionados a la música y a los furanchos que recorren las calles cantando y tocando de local en local. Los amantes de la buena gastronomía llenan estos establecimientos en busca de un buen plato realizado a base de cerdo, siendo el cocido el más demandado.

Actividades

La fiesta se celebra el día tres de febrero pero las actividades organizadas por la Comisión de Fiestas de San Blas y Santiago Apóstol, ya empezaron.

Furanchos San Blas 2019

ENDULZA TU VIDA

OS RAMALLOS

O FOGAR DO ESPETO

A BLASA

ECHE O QUE HAI

FURANCHO DE MARIA

FURANCHO DO BOMBEIRO

FURANCHO O CASTELO

FURANCHO O CHIVO

FURANCHO RIANXEIRA

A REVENTADA

O PATAQUIÑO

A SUBIDA

O MARQUÉS

FURANCHIÑO DOMEDIO

CHEGAR E ENCHER

GATEA

O BURAQUIÑO

BAR VEIGA

A COSTA

A BOTICA DE TOÑITO

O ALBOIO DO CORREA

O LOUREIRO

NOVELOS 28

SAN CIBRAN 18

ESTRADA DE BEMBRIVE 246

ESTRADA DE BEMBRIVE 193

PRAZA MOSTEIRO

PLUMARIÑOS 3

ESTRADA DE BEMBRIVE 248

RUA IGREZA 11

SUBIDA MOUTEIRA 13

ESTRADA DE BEMBRIVE 211

NOVELOS 1

NOVELOS 39

MONTE CALVARIO 13

RÚA IGREXA 29

RÚA TOUTIZO

RÚA IGREXA 21

RÚA IGREXA 29

RÚA IGREXA, O LADO DO PALCO

RÚA CRUZ 45 (SOLO ABRE EL DOMINGO 3)

ESTRADA DE BEMBRIVE 229

RÚA IGREXA 131

MANDÍN 131

O LADO CAFETERIA SAN BLAS