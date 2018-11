La mayor feria del coche usado llega al IFEVI

El viernes 23 de noviembre comienza en el Ifevi una nueva edición de CarOutlet, la feria del vehículo seminuevo y usado que se prolongará hasta el domingo día 25.

El certamen tratará de consolidar su crecimiento, alcanzando este año los 17.000 m2 de exposición, por lo que se mantendrá como una de las mayores superficies de vehículos de ocasión de España. En esta edición, CarOutlet alcanza su séptima edición, siendo la más grande de todas las ediciones que se han venido organizando.



El salón permitirá reunir más de 750 vehículos de la práctica totalidad de las marcas destacadas del mercado nacional a través de los concesionarios oficiales ubicados en Vigo y su área, lo que le permitirá mantenerse como referente para los interesados de la comunidad gallega y limítrofes. La fórmula de esta feria es que los coches vendidos se van sustituyendo cada día por nuevas ofertas de los concesionarios, de modo que esta reposición permanente es muy atractiva para que los visitantes acudan y valoren los diferentes modelos. De esta manera, en el fin de semana se llegarán a mover más de mil vehículos, ya que las ventas son muy importantes gracias a las grandes ofertas que hay. Y es que hay una política tradicional de grandes descuentos en el precio de venta con motivo de la feria, y la garantía mínima de un año de las casas oficiales, permiten al público depositar plena confianza en que la compra en el Salón CarOutlet Vigo les aporta una gran ventaja y un importante ahorro.



MÁS INFORMACIÓN

Al tratarse de, existe además durante la feria unapara informar a todos los interesados sobre las características de los modelos, condiciones de financiación, garantía o posibles extras de cada coche. Además, los concesionarios ofrecen, como, además de la. De lo que no cabe duda es que uno de los mayores días de afluencia será el primero,el viernes, puesto que las mejores ofertas son también las primeras en salir, por lo que muchos compradores no dejarán pasar la oportunidad de llevarse una de las ofertas.El viernes día 23, el salón abrirá sus puertas a las 16 horas, cerrando a las 21 horas. El sábado, abrirá a las once de la mañana cerrando as puertas a las nueve de la noche, y el domingo, último día, abre a las once para cerrar a las ocho de la tarde. Elserá de, y como ha sido norma en los últimos años, la organización donará la mitad de la recaudación de las entradas a una ONG, por lo que todos los que acudan colaborarán con un fin altruista.

http://www.eventosmotor.com/2018/vii-caroutlet-vigo.html