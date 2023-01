Cuidadores de personas mayores, agentes inmobiliarios, ingenieros, técnicos, etc., son algunos de los perfiles que pueden encontrar trabajo en las siguientes líneas. En este artículo de empleo, se recopilan los puestos vacantes publicados en los últimos día en la provincia. Con la selección destacada de ofertas de empleo en Vigo, se acercan las mejores oportunidades a cualquier potencial candidato. Un solo clic puede llevarte hacia tu próximo puesto de trabajo. ¿A qué esperas?.

Ofertas de empleo en Vigo

CUIDADOR/A INTERNO/A ENTRE SEMANA

Este trabajo consiste en cuidar de una persona mayor desde el domingo a las 21h hasta el sábado a las 09h, con las horas de descanso pertinentes. La persona seleccionada dispondrá de una habitación propia en el domicilio del usuario/a. Entre las tareas del día a día estará el buen cuidado y acompañamiento de la persona mayor, asistencia a sus necesidades básicas como aseo y alimentación, tareas básicas del hogar, preparación de comidas, acompañamientos al médico, recados, ayuda en el mantenimiento del mejor estado físico y cognitivo de la persona, etc.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cuidador/a interno/a entre semana | Pontevedra / empleo de Cuidador/a interno/a entre semana | Vigo.

INGENIERO CALIDAD CLIENTE CON INGLÉS

Desde MANPOWER seleccionan un/a Ingeniero de Calidad Cliente con Inglés Alto para empresa del sector automoción situada en Pontevedra.

Funciones:

- Gestionar reclamaciones de clientes.

- Gestión de garantías.

- Interlocutor con el cliente durante la vida serie de las piezas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ingeniero Calidad Cliente con inglés (H/M/X) en Ponte Caldelas.

INGENIERO/A FORESTAL

Importante empresa consolidada y potente está interesada en incorporar un perfil proactivo y dinámico con formación técnica forestal para incorporarse como Gestor de compras con plan de carrera en Galicia y crecimiento en la compañía

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ingeniero/a forestal (Galicia) en Pontevedra.

DSP ENGINEER (100% REMOTE)

Staffed by a highly qualified team of engineers with more than twelve years' experience in developing CubeSats, combined with state-of-the-art technology and processes based on European sector standards (ESA-ECSS), our client is firmly positioned at the forefront of the small satellite sector in Spain, Europe and Latin America. Their team has worked on a number of projects with some of the world's leading space organisations and agencies. The ESA, NASA, the United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA), the Brazilian Space Agency (AEB in its Brazilian initials) and the Spanish National Aerospace Agency (INTA) have all backed a number of their projects, producing unbeatable results.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de DSP Engineer (100% remote) en Vigo.

AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO

La red inmobiliaria de SAFTI quiere ampliar su presencia en la provincia y, por ello, precisa incorporar a su equipo nuevos Agentes Comerciales Inmobiliarios.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO en Pontevedra.

CONSULTOR/A INMOBILIARIO/A

Engel & Völkers lleva más de 40 años en la intermediación de inmuebles residenciales y comerciales de alto standing y, en estos momentos, debido a su expansión están buscando Consultores Inmobiliarios en Pontevedra.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Consultor/a Inmobiliario/a - Pontevedra.