No hay mejor manera de empezar el mes, que encontrando el trabajo que necesitas con las siguientes ofertas de empleo en Pontevedra. En las mismas, demandan, entre otros, técnico de mantenimiento industrial, agentes comerciales, mozos de almacén, operarios textiles, inspector de flota de arrastre, gestor de RRHH, carretilleros, teleoperadores y mozos de almacén.

Almacén y logística

MOZO/A DE ALMACÉN para Pontevedra

Faster Empleo selecciona a un/a Mozo/a de Almacén para empresa de alimentación situada en la ciudad de Pontevedra.

Las funciones principales serán las de recepción de mercancía, albaranes, carga/descarga y demás tareas propias del puesto.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozo/a de almacén en Pontevedra.

CARRETILLERO/A DÍAS SUELTOS PUERTO DE VIGO

Importante empresa del sector portuario en Vigo busca operarios/as con carretilla para movimiento de material. Valoramos mucho tu experiencia previa. ¡No esperes más e inscríbete! Ofrecemos contrato temporal para días sueltos en función de la necesidad y salario según convenio colectivo de la empresa cliente.

Tus funciones serán:

- Manejo de carretilla elevadora: transporte y distribución de mercancía según las especificaciones de la empresa y Departamento Logístico y producción.

- Carga, descarga y demás tareas auxiliares.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Carretillero/a días sueltos Puerto de Vigo.

Compras, ventas y telemarketing

RESPONSABLE DE PLANNING - CONTACT CENTER para Vigo

Desde la oficina de IMAN Temporing estamos seleccionando una persona para el departamento de Planning de una importante empresa del sector energético a nivel nacional.

¿Qué funciones tendrías que realizar?

- Recibirás y analizarás la previsión de volúmenes del servicio.

- Colaborarás en la realización de registro de los servicios.

- Realizarás el cálculo de dimensionamiento y enviarás el estudio de necesidades.

- Asesorarás al cliente sobre las opciones de cobertura de necesidad.

- Garantizarás que el dimensionamiento sea el adecuado para la consecución de objetivos.

- Planificarás las conexiones.

- Elaborarás y actualizarás los turnos.

- Realizarás el seguimiento diario de la planificación llegando a llevar a cabo propuestas de mejora.

- Mantendrás una interlocución diaria y directa con el cliente.

- Detectarás y escalarás las necesidades globales del servicio.

- Realizarás y priorizarás tareas y actividades según las necesidades del servicio.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Responsable de Planning - Contact Center en Vigo.

COMERCIAL VIAJANTE - ACCESORIOS MASCOTAS para Pontevedra

Desde las oficinas de IMAN Temporing Vigo estamos buscando un perfil comercial para una empresa dedicada a la fabricación y a la venta de accesorios para mascotas.

¿Qué funciones tendrías que realizar?

- Visitas comerciales (por toda la zona Norte de España) para presentar y vender los artículos comercializados por la empresa.

- Detectar las necesidades de abastecimiento de las tiendas y establecimientos de la zona indicada.

- Asesoramiento personalizado a los clientes.

-Promover la captación de nuevos clientes.

-Alcanzar los objetivos comerciales cualitativos y cuantitativos.

-Reporte constante al jefe de Ventas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial Viajante - Accesorios Mascotas en Pontevedra.

CUSTOMER SERVICE AGENT WITH FRENCH OR DUTCH para Vigo

Do you enjoy helping other people? Would you like to be part of a global-leading company with an international work environment? Are you passionate about the latest technology? Then you have come to right place!

IMAN Temporing is seeking for a Customer Service, to join the multicultural team of one of our clients - a leading global supplier in the areas of Mobility, Monitoring, and Customer Experience.

As a Customer Service Representative your daily responsibilities will be:

- To provide customer service support throughout email, chat and telephone contact.

- To answer all questions and claims from customers, as well as concerns suggestions or other formation related to the service (automotive).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Customer Service agent with French or Dutch en Vigo.

TELEOPERADOR/A COMERCIAL - TARDES para Vigo

Desde la oficina de IMAN Temporing estamos seleccionando teleoperadores/as comerciales para realiza funciones de telemarketing y ventas en una importante empresa del sector energético.

Funciones a realizar:

- Emisión de llamadas desde un contact center.

- Explicación de las ventajas y puntos fuertes de los productos y servicios de la compañía a la que representas.

- Captación de nuevos clientes

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Teleoperador/a comercial - TARDES en Vigo.

GESTOR/A SEGUROS EMPRESAS (PONTEVEDRA)

¿Estás buscando un cambio? ¿Tienes experiencia en asesoramiento y venta de servicios a Pymes y Autónomos?

Si eres de esos comerciales perseverantes a los que la venta consultiva de seguros les resulta fácil y atractiva esta es tu oportunidad.

Formarás parte de una gran entidad con un atractivo paquete retributivo, compuesto por un salario fijo, más importantes variables que superarán el fijo.

Tendrás además seguro de vida y salud, plan de pensiones, ayuda a la formación universitaria y de idiomas, préstamos personales a condiciones especiales y lo más importante, la tranquilidad de pertenecer a la Compañía de No Vida Nº 1 en Seguros de Salud.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de GESTOR/A SEGUROS EMPRESAS (Pontevedra).

TELEOPERADOR/A PARA VENTA SECTOR ENERGÉTICO VIGO

¿Te consideras una persona resolutiva y con buenas habilidades comunicativas? ¿Tienes una actitud positiva para escuchar a las personas y ayudarles a encontrar las soluciones que necesitan? Si te sientes identificado/a con esto que estás leyendo, ¡estamos deseando conocerte!

Desde el Grupo Adecco buscamos gestores/as telefónicos para contactar con nuevos clientes y que disfruten contándoles cómo las soluciones de la empresa energética pueden ayudarles en su día a día. Para ello necesitarás tener una buena capacidad de escucha y comprensión, ya que solo así podrás mostrarles los beneficios de la cartera de productos.

Además, formarás parte de un equipo con el que podrás crecer profesionalmente y compartir tus experiencias para mejorar y superarte día a día.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Teleoperador/a para venta sector energético Vigo.

AGENTE COMERCIAL AUTÓNOMO EN PONTEVEDRA

Empresa con años de experiencia en el sector del Car Audio, Multimedia, Sensores de Aparcamiento, Cámaras Traseras, Cables y Torres de carga para vehículos eléctricos, necesita agente comercial autónomo para representación en Pontevedra.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de agente comercial autónomo en Pontevedra.

Ingeniería

INGENIERO/A DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS para Vigo

Seleccionamos para importante empresa del sector eléctrico ubicada en Vigo, un/a Responsable de instalaciones eléctricas.

¿Cuáles serán tus funciones?

- Preparación, elaboración y seguimiento de las ofertas del departamento.

- Apoyo técnico al departamento comercial y de producción.

- Captación de nuevos clientes de instalaciones eléctricas.

- Envío de necesidades al departamento de compras.

- Coordinación con el departamento de producción para la ejecución de los proyectos.

- Gestión y selección de subcontratas.

- Análisis de costes y márgenes de los proyectos y propuesta de liquidación final al cliente. Solicitud a cliente de recepción provisional

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ingeniero/a de Instalaciones Eléctricas en Vigo.

INSPECTOR/A TÉCNICO/A DE FLOTA (ARRASTRE) para Vigo

Grupo Arestora selecciona para compañía pesquera española, un/a INSPECTOR/A TÉCNICO/A para gestionar el departamento técnico de una flota de 10 buques arrastreros, en Argentina.

Misión: Gestionar el departamento técnico de una flota de, aproximadamente, 10 arrastreros.

PRINCIPALES FUNCIONES:

- Gestión de las reparaciones en puerto, contacto y coordinación de talleres y solicitud de repuestos.

- Gestión y supervisión del mantenimiento preventivo y correctivo de la flota.

- Gestión de las reparaciones en seco.

- Solicitud de pedidos, elaboración de presupuestos, etc.

- Apoyo técnico al personal de máquinas, asegurando la operatividad máxima de los buques en todo momento.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Inspector/a Técnico/a de Flota (Arrastre) en Vigo.

Otras profesiones y oficios

OPERARIO/A TEXTIL para Redondela

Faster Empleo selecciona para importante empresa del sector textil ubicada en Redondela, operarios/as con experiencia en taller y disponibilidad para incorporación inmediata.

Sus funciones principales serán las de corte, clasificación, planchado, termofijado, etiquetado y empaquetado de prendas,.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a textil en Redondela.

TÉCNICA/O MANTENIMIENTO INDUSTRIAL para Pontevedra

Faster Empleo selecciona Técnica/o de Mantenimiento Industrial para importante industria del sector químico situada en Pontevedra.

Las personas seleccionadas formarán parte de la bolsa de empleo de la compañía.

Las funciones principales del puesto serán las de mantenimiento predictivo/correctivo de acuerdo con las normas establecidas para la corrección de averías de todas las secciones de planta en función de necesidades.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnica/o Mantenimiento industrial en Pontevedra.

Recursos Humanos

GESTOR DE OUTSOURCING (GALICIA) para Pontevedra

El Gestor de outsourcing se encargará fundamentalmente de la gestión y coordinación de los recursos materiales y de las personas encargadas de los centros de trabajo (altas seguridad social, formación, nuevas incorporaciones, vacaciones), supervisando la correcta facturación y la calidad de las asistencias.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Gestor de Outsourcing (Galicia) en Pontevedra.

Transporte y reparto

REPARTIDOR/A CON FURGONETA para Vigo

Desde la oficina de IMAN Temporing Vigo estamos seleccionando repartidores/as con furgoneta para el reparto de paquetería de importante multinacional.

Las funciones del puesto consisten en el reparto de paquetería por toda la provincia de Pontevedra, siendo las furgonetas aportadas por la empresa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Repartidor/a con furgoneta en Vigo.

Turismo y restauración