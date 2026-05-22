Las fábricas gallegas vuelven a buscar personal para producción, almacén y mantenimiento industrial

La industria gallega mantiene el ritmo de contratación en plena temporada de actividad productiva. Varias fábricas de la zona de Barbanza y O Salnés han iniciado nuevos procesos de selección para reforzar equipos en áreas relacionadas con producción, almacén y mantenimiento técnico, perfiles que siguen siendo muy demandados en entornos industriales.

¿Estás buscando trabajo? Ofertas de empleo en A Coruña

Nuevas incorporaciones para fábricas de Boiro y alrededores

Una de las ofertas más amplias llega de la mano de Adecco, que busca incorporar personal para distintas plantas industriales ubicadas en Boiro, Puebla, Ribeira y Vilagarcía. La selección incluye vacantes para operarios de producción, mozos de almacén, técnicos de mantenimiento y carretilleros.

Las empresas buscan personas con disponibilidad para trabajar en turnos rotativos y capacidad para adaptarse a entornos dinámicos. Entre las tareas habituales figuran trabajos en línea de producción, manipulación y envasado de productos, controles de calidad y apoyo en diferentes áreas de fábrica.

El puesto ofrece incorporación rápida, trabajo durante todo el año y horarios de lunes a viernes, lo que permite disponer de los fines de semana libres. El salario parte de los 10,12 euros brutos por hora, pudiendo alcanzar cifras superiores según funciones y experiencia.

Más allá de la experiencia previa, las compañías valoran especialmente perfiles con actitud positiva, compromiso y ganas de aprender dentro del entorno industrial.

Inscripción y detalles completos en la Oferta de producción, logística y mantenimiento en Boiro.

Una empresa alimentaria busca encargado eléctrico para liderar mantenimiento

El segundo proceso de selección está orientado a un perfil técnico con experiencia en mantenimiento industrial. En este caso, Adecco selecciona un/a encargado/a eléctrico/a para incorporarse a una empresa referente del sector alimentación situada en Boiro.

La posición está vinculada a la coordinación del área de mantenimiento eléctrico dentro de una planta altamente automatizada. La persona seleccionada se encargará de supervisar al equipo técnico, organizar mantenimientos preventivos y resolver incidencias eléctricas, electrónicas y electromecánicas.

Además, tendrá un papel importante en la mejora continua de procesos, análisis de averías y optimización de instalaciones industriales. El puesto también contempla participación en la puesta en marcha de nuevos equipos y colaboración con otros departamentos de planta.

La empresa busca perfiles con formación en electricidad, automatización industrial o electromecánica, además de conocimientos en programación PLC y experiencia previa en posiciones similares. También se valoran habilidades de liderazgo y organización de equipos.

Se trata de una oferta con contrato indefinido y posibilidades reales de desarrollo profesional dentro de un entorno tecnológico en constante evolución.

Consulta todos los requisitos y envía tu candidatura en la Oferta de encargado/a eléctrico/a en Boiro.

Noticias relacionadas

Estas vacantes reflejan la necesidad continua de profesionales en el tejido industrial gallego, especialmente en sectores donde la automatización, la producción y el mantenimiento técnico resultan esenciales para mantener la actividad y la competitividad de las plantas.