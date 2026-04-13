Oportunidades de empleo en Vigo: operario/a en el sector de la automoción

El sector de la automoción en Vigo sigue generando oportunidades laborales para perfiles muy distintos, adaptándose tanto a quienes buscan su primer empleo como a quienes ya tienen experiencia en entornos industriales. En este contexto, destacan dos ofertas recientes que reflejan bien esta dualidad, con condiciones exigentes pero también con opciones reales de desarrollo profesional.

Operario/a sector automoción sin experiencia (Adecco)

Esta oferta está dirigida a personas que quieren iniciarse en el sector industrial, ya que no se requiere experiencia previa y se prioriza la actitud y las ganas de aprender. El puesto se desarrolla en Vigo, dentro de una empresa relevante del ámbito de la automoción, con jornada completa y contrato temporal.

Las funciones principales giran en torno a tareas básicas de producción: montaje de componentes en línea, manipulación de piezas y control de calidad del producto final, siempre siguiendo normas estrictas de seguridad y procedimientos internos.

En cuanto al perfil, buscan personas con destreza manual, responsables y atentas al detalle. Aunque no exigen experiencia específica en automoción, sí valoran haber trabajado en entornos similares (industria, logística, etc.). Es imprescindible contar con disponibilidad para turnos rotativos (mañana, tarde, noche e incluso fines de semana) y vehículo propio para acceder al centro de trabajo.

Como punto interesante, la empresa ofrece formación inicial y posibilidad de desarrollo, lo que convierte esta oferta en una puerta de entrada al sector para perfiles junior.

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Operario/a automoción Vigo (Adecco)

Esta segunda oferta también se ubica en Vigo, pero presenta un perfil algo más exigente. Se trata de un puesto de operario en automoción con jornada parcial o adaptable, contrato temporal y un volumen mayor de vacantes (15 puestos disponibles).

A diferencia de la anterior, aquí sí se requiere experiencia previa en producción, lo que indica un nivel de responsabilidad mayor dentro del entorno industrial. Además, se valora contar con carnet de carretillero, lo que sugiere tareas vinculadas a logística interna o manejo de materiales.

El perfil ideal incluye candidatos con incorporación inmediata, disponibilidad para turnos rotativos (mañana, tarde y noche) y también con carnet de conducir y coche propio.

Aunque la descripción es más breve, el contexto indica que el trabajo se desarrolla en una empresa destacada del sector automoción, con posibilidades de crecimiento profesional y aprendizaje dentro de una industria consolidada en la zona.

En resumen, esta oferta está más orientada a perfiles que ya han tenido contacto con la producción industrial y buscan seguir evolucionando dentro del sector automoción.

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Ambas ofertas pertenecen al sector de la automoción en Vigo, pero una está orientada a perfiles sin experiencia con formación inicial, mientras que la otra requiere experiencia previa y mayor especialización, manteniendo en común los turnos rotativos y el entorno industrial. Si encajas en alguno de estos perfiles, este puede ser el momento perfecto para dar el paso y enviar tu candidatura.