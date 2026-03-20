Barrio a barrio: un análisis de Cronoshare sobre las reformas y mantenimientos en Vigo

La importante escasez de nuevas viviendas en Vigo genera un patrón claro: la demanda de trabajos domésticos se concentra principalmente en el núcleo urbano y está fuertemente marcada por la reforma y modernización de viviendas. Esta es apenas una de las conclusiones que apuntan desde la plataforma Cronoshare, especialista en conectar a personas que necesitan un servicio con profesionales cualificados.

Para entender cómo se forma este mapa de solicitudes en Vigo, la empresa española se propuso hacer un análisis de las solicitudes realizadas por usuarios que buscaban contratar servicios y comparar presupuestos.

“Solamente en 2025, recibimos más de 300 peticiones de reformas y rehabilitaciones. Es una tendencia clara, muy probablemente conectada al aumento de la población y a la poca oferta de nuevas viviendas”, explica Carlos Alcarria, cofundador de Cronoshare.

Las conclusiones de la plataforma se confirman con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Según el organismo, el parque residencial de Vigo creció solo un 2% en la última década y media. Ante esta situación, la alternativa para los vigueses es la reforma y renovación de los hogares existentes, ya que uno de cada tres inmuebles residenciales tiene más de 55 años.

Zonas urbanas y periurbanas: el epicentro de las reformas en Vigo

Uno de los aspectos más interesantes del mapa de solicitudes de Vigo es que, pese a ser una ciudad fragmentada en muchos barrios, el mayor volumen de solicitudes de reformas de viviendas se registra en algunas zonas concretas. Destacan especialmente Fátima, Lavadores, María Auxiliadora, Sárdoma y Cabral, seguidos por O Castro, A Florida, Candeán, Coia y Matamá.

Es decir, la demanda se sitúa en zonas urbanas y periurbanas, y suele asociarse a distintos servicios:

Renovación de pisos antiguos.

Inversión en mejoras interiores.

Reformas para alquiler o revalorización patrimonial.

“La reforma suele ser un indicador de movimiento inmobiliario y de necesidad de actualización del parque residencial. Donde más reformas se piden, suele haber más inversión en vivienda”, señala el análisis interno de Cronoshare.

Modernizaciones y servicios puntuales: ¿Qué barrios destacan?

Cuando se analizan servicios como carpintería y electricidad, otros barrios muestran picos relevantes de actividad, reflejando una mayor tendencia hacia la mejora interior de los hogares o una mayor cantidad de situaciones puntuales en las que se requieren servicios relacionados con instalaciones o mantenimiento. Son los siguientes: Casco Vello, Teis, Comesaña y Candeán.

Además, se nota un aumento de este tipo de solicitudes en algunas de las zonas en las que también destacan las solicitudes de reformas, como O Castro, A Florida, Coia y Matamá. El motivo es que, muchas veces, después de una reforma (o durante), se producen cambios significativos en las instalaciones.

“La carpintería suele actuar como un termómetro de la modernización interior, ya que puede incluir cambios de puertas, armarios, suelos, muebles de cocina o cerramientos”, explica Carlos.

De la misma forma, la necesidad de servicios de electricidad es más elevada en estos mismos barrios. Lo habitual es que se soliciten servicios asociados a actualizaciones eléctricas, mejoras de seguridad o reformas parciales.

En resumen, son servicios más puntuales, y más rápidos, aunque también pueden estar asociados a reformas más grandes o a otras adecuaciones.

Fontaneros: una demanda más repartida

A diferencia de lo que ocurre con los sectores mencionados anteriormente, la demanda de servicios de fontanería en Vigo parece bastante distribuida por toda la ciudad, lo que sugiere que las incidencias domésticas se reparten de forma más homogénea en el área urbana.

“La fontanería suele reflejar el desgaste del uso cotidiano: fugas, averías en calderas y tuberías, y problemas en comunidades de vecinos. El hecho de que la demanda de servicios esté repartida, indica una ciudad con necesidades técnicas generalizadas y no concentradas en un único punto”, analiza Carlos.

Una lectura socioeconómica: rehabilitación urbana y vivienda consolidada

Aunque parece que la construcción de viviendas en la provincia de Pontevedra se ha frenado, las reformas no paran de ascender. Solamente en 2025, la demanda de reformas de viviendas en Cronoshare fue el doble que la de construcción de casas.

El mapa resultante del estudio realizado sugiere que Vigo muestra un patrón urbano característico de ciudades compactas: la mayor demanda de servicios de reformas y peticiones relacionadas con esto se concentran en barrios donde el parque residencial es más antiguo y la reforma se convierte en una necesidad estructural. Este es un modelo típico de una ciudad que se moderniza sobre el parque existente.

Por otro lado, servicios como los de fontanería se reparten de forma más equitativa por toda la ciudad; no se advierte ninguna concentración de los mismos en barrios específicos. Es un indicador de las necesidades de mantenimiento cotidiano que afectan a todas las ciudades.

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“Los datos dibujan un Vigo donde el gran motor no es la avería puntual, sino la reforma: rehabilitar para actualizar viviendas que llevan décadas en uso”, finaliza Carlos.