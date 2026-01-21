Aiudo cierra 2025 como el mejor año de su historia

Aiudo, empresa especializada en cuidados a domicilio para personas mayores y dependientes, ha cerrado el ejercicio 2025 con un incremento del 30% en su facturación respecto a 2024 y un aumento del 75% en su beneficio neto, consolidando así un modelo de crecimiento basado en la eficiencia operativa, la calidad del servicio y la innovación tecnológica.

Según ha explicado el CEO de la empresa, Daniel Ibiza, 2025 ha sido “probablemente, el mejor año que hemos tenido en términos de madurez, experiencia y gestión del servicio”, destacando que el objetivo no ha sido crecer de forma acelerada, sino “crecer mejor”.

Optimización del servicio y avances en calidad

Uno de los principales hitos del ejercicio ha sido la optimización de la bolsa de trabajo de más de 50.000 cuidadores, una de las principales ventajas competitivas de Aiudo. Esta mejora ha permitido reducir los tiempos de respuesta y optimizar el encaje entre familias y profesionales, con un impacto directo en la experiencia del cliente.

En esta línea, el cofundador de Aiudo, Ignacio Guarinos, ha subrayado que 2025 ha sido “un año de muchos aprendizajes y mejoras importantes”, entre las que ha destacado la obtención de la certificación ISO 9001, que refuerza el compromiso de la compañía con la calidad y la estandarización de procesos.

Innovación social, digitalización y compromiso sectorial

Durante 2025, Aiudo ha continuado avanzando en su proceso de digitalización, centralizando progresivamente su operativa en un ERP de desarrollo propio, que permite contar con trazabilidad del servicio en tiempo real y mejorar la toma de decisiones.

Junto a los avances tecnológicos, Guarinos ha puesto el acento en el compromiso social y sectorial de la compañía. En este sentido, ha destacado la implicación de Aiudo en la Ley ELA, recientemente aprobada.

“Ha sido muy emocionante formar parte de este proceso, que va a abrir la puerta al nuevo Grado III+, pensado no solo para las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica, sino para todos aquellos con necesidades asistenciales extremas”, ha explicado.

Personas, equipo y eficiencia interna

A nivel organizativo, 2025 ha sido también un año de consolidación del equipo y de mejora de la eficiencia interna. Daniel Ibiza ha señalado que la eliminación de tareas manuales y procesos burocráticos ha permitido liberar tiempo, reducir errores y centrar los esfuerzos en la gestión de calidad y el cuidado.

Por su parte, Guarinos ha resumido el año destacando dos elementos clave: “Me quedo con el Grado III+ y con la actitud de Jordi Sabaté (enfermo de ELA)”, a quien ha definido como un referente y una fuente de inspiración.

Perspectivas para 2026: crecer con foco y sin perder calidad

De cara a 2026, Aiudo prevé mantener una senda de crecimiento sostenible, priorizando la calidad del servicio y la mejora de los procesos internos. “Queremos crecer sin mermar la calidad, incluso aumentándola, y seguir mejorando los procesos más burocráticos para poder centrarnos cada vez más en las personas”, ha señalado Ignacio Guarinos.

En paralelo, el también responsable del área de Internacional asegura que Aiudo continuará avanzando de forma progresiva en el mercado del Reino Unido, apostando por la consolidación y la solidez operativa como base del crecimiento a largo plazo.

IV Informe de Impacto Social 2025

En paralelo al cierre del ejercicio, Aiudo ha presentado su IV Informe de Impacto Social, que recoge los principales indicadores sociales de la compañía durante 2025 y refuerza su compromiso con un modelo de crecimiento responsable.

A lo largo del último año, Aiudo ha asesorado a 73.495 cuidadores en atención temprana y ha atendido a 31.882 familias en esta misma fase, contribuyendo a una gestión más profesional y preventiva del cuidado a domicilio. Además, la actividad de la compañía ha permitido la creación de más de 1267 puestos de empleo indirecto y la generación de más de 1899 contratos indefinidos, impulsando la estabilidad laboral en el sector.

El informe recoge también la colaboración con 188 asociaciones, así como la inserción laboral de 672 personas en riesgo de exclusión social. En el ámbito formativo, Aiudo ha ofrecido formación gratuita a 207 cuidadores, reforzando su apuesta por la calidad y la profesionalización.

“Son métricas que un año más nos llenan de orgullo por poder poner nuestro granito de arena en lo que a impacto en la sociedad se refiere”, ha señalado Daniel Ibiza, quien ha destacado que el crecimiento económico de la compañía va ligado de forma directa a su impacto social positivo.