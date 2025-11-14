Natalia Azón, nueva directora general de Nortempo Staffing

El grupo gallego de referencia en la gestión integral de Recursos Humanos, Grupo Nortempo, continúa su etapa de expansión con la incorporación de Natalia Azón Rodrigo como nueva directora general de su división de Trabajo Temporal.

Especialista en desarrollo de personas, estrategia comercial y formación jurídica, Natalia Azón llega a Grupo Nortempo avalada por una amplia trayectoria en puestos de responsabilidad nacional dentro del sector de los Recursos Humanos.

En esta nueva etapa, Natalia se fija como objetivo impulsar el crecimiento de la división de Trabajo Temporal como motor estratégico del grupo, fortaleciendo su papel como “tractor de negocio y eje clave de desarrollo para las organizaciones y sus equipos”.

Un enfoque jurídico, humano y estratégico

Formada en Relaciones Laborales, su propósito inicial era convertirse en abogada laboralista, con la intención, reconoce, “de situarse en el equilibrio entre los derechos de las personas trabajadoras y las necesidades de las empresas”. Ese enfoque jurídico y humano ha permanecido como base en todas las etapas de su carrera.

Tras su paso por el área comercial, donde llegó a desempeñar funciones de responsable de ventas a nivel nacional, complementó su formación con un Programa de Desarrollo Directivo en ESADE, consolidando su experiencia en dirección de personas, planificación estratégica, coordinación de estructuras y optimización de procesos.

Su trayectoria refleja cómo el desarrollo empresarial y el desarrollo humano pueden avanzar de forma conjunta y complementaria, impulsados por valores sólidos y una clara vocación por las personas. Una visión que, asegura, guiará su liderazgo en Nortempo Trabajo Temporal, “consciente del impacto que el empleo y las oportunidades laborales tienen en la vida de las personas”.

Natalia Azón asume este reto “con mucha ilusión y responsabilidad”, al frente de áreas clave vinculadas a la captación y consolidación de talento, la gestión de clientes, la eficiencia operativa y la adaptación constante a las nuevas dinámicas del mercado laboral. Su liderazgo se caracterizará por “la claridad analítica, la visión estratégica y la sensibilidad hacia el impacto humano de cada decisión”.

Grupo Nortempo, 35 años liderando el sector

Con 35 años de evolución constante al servicio de organizaciones empresariales en el campo de la gestión de Recursos Humanos, Grupo Nortempo ofrece múltiples soluciones a sus clientes, desde trabajo temporal, pasando por la selección, formación, consultoría, outsourcing o Centro Especial de Empleo.

Con una plantilla de 500 personas empleadas y más de 50 centros de trabajo en España, Portugal, Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay, el grupo empresarial cuenta con todos los medios necesarios para acompañar a las compañías en su camino hacia la eficiencia y productividad en la gestión integral de RRHH.