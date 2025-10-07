DigComp: vivir en un mundo digital

Hace tan solo unos días, mi madre envió este mensaje en el WhatsApp del grupo de la familia: “Buenos días. Estoy preparada para ir al centro social a un curso de IA (…) En fin, a ver si aprendo algo. No quiero aislarme socialmente y quiero tener un envejecimiento activo”.

Y es que lo digital ya no es opcional, sino estructural, contar con competencias digitales sólidas es tan importante como saber leer o escribir. Por este motivo, desde la Unión Europea, han creado el marco DigComp (Digital Competence Framework for Citizens) que se ha convertido en la referencia para definir qué significa realmente “ser competente digitalmente”. Y no, no basta con saber usar el móvil para chatear, usar tiktok para subir recetas y preguntarle a Gemini quién fue el último emperador de la Dinastía china.

¿Qué son las DigComp y por qué importan?

DigComp nació en 2013 como respuesta a esta necesidad urgente: establecer un lenguaje común para hablar de competencias digitales en Europa. Desde entonces, ha evolucionado en varias versiones (la más reciente, DigComp 2.2), adaptándose a la evolución de la tecnología y por ende, nuestra sociedad.

Pero cuidado, no se ha de confundir con una lista de herramientas ni un curso de ofimática. La lista Digcomp es una estructura conceptual que define qué habilidades necesita una persona para desenvolverse con eficacia, seguridad (¡imprescindible!) y responsabilidad en entornos digitales. Y lo hace de forma transversal, aplicable tanto en educación como en el mundo laboral, en la administración pública o en la vida cotidiana.

Las cinco áreas clave del DigComp

El marco se organiza en cinco áreas de competencia, cada una con sub competencias que permiten evaluar y desarrollar habilidades específicas:

1. Información y alfabetización de datos

Saber buscar, evaluar y gestionar información digital. Por ejemplo, distinguir una fuente fiable de una fake news (algo muy presente en nuestra sociedad) o saber organizar archivos en la nube.

2. Comunicación y colaboración

Interactuar, compartir y colaborar en entornos digitales. Desde participar en foros hasta trabajar en equipo con herramientas como Teams o Google Workspace.

3. Creación de contenido digital

Elaborar y editar contenidos, respetando derechos de autor y licencias, aplicable tanto en la vida profesional como en la personal. Aquí entra desde hacer tu CV digital hasta hacer una buena presentación para vender tu idea.

4. Seguridad

Proteger dispositivos, datos personales y mantener un bienestar digital. Incluye desde configurar contraseñas seguras hasta reconocer intentos de phishing de los que nadie estamos a salvo.

5. Resolución de problemas

Identificar necesidades tecnológicas, resolver incidencias y adaptarse a nuevas herramientas. Es la competencia que nos permite aprender de forma autónoma y evolucionar digitalmente sin depender constantemente de la ayuda de hijos o amigos que “saben de estas cosas”. Cada una de estas áreas se desglosa en niveles de competencia (de básico a avanzado), lo que permite que los itinerarios formativos sean personalizados a las necesidades de cada individuo.

¿Dónde se aplica DigComp?

DigComp se ha convertido en una herramienta práctica para múltiples sectores:

Educación : Empresas de formación, centros escolares y universidades lo utilizan para diseñar currículos digitales y evaluar el progreso de estudiantes.

: Empresas de formación, centros escolares y universidades lo utilizan para diseñar currículos digitales y evaluar el progreso de estudiantes. Empleo : empresas como Adecco Group y servicios públicos lo integran en procesos de selección, formación interna y desarrollo profesional.

: empresas como Adecco Group y servicios públicos lo integran en procesos de selección, formación interna y desarrollo profesional. Políticas públicas: gobiernos y entidades europeas lo emplean para impulsar la inclusión digital, especialmente en colectivos vulnerables.

En este contexto, Adecco Learning & Consulting se suma activamente al impulso de las competencias digitales a través de programas diseñados para empresas y personas basados en las Digcomp, contribuyendo a cerrar la brecha digital y a facilitar una transición más fluida hacia entornos laborales y sociales cada vez más digitalizados. Nuestro el objetivo es acompañar a la sociedad y las personas en un proceso de transformación real y práctica hacia un mundo de inclusividad digital.

Retos y oportunidades de una lista siempre viva

Aunque DigComp es una herramienta poderosa, su implementación enfrenta varios desafíos. La brecha digital sigue siendo una realidad, tanto en acceso como en formación. Además, el ritmo vertiginoso de la innovación tecnológica exige una actualización del marco ya que la rápida evolución de la Inteligencia Artificial obliga a actualizar constantemente esta lista competencial.

Pero también hay grandes oportunidades: DigComp trata de ser la brújula que marca el camino para mejorar la empleabilidad, fomentar la participación ciudadana, acelerar la transformación digital de organizaciones y administraciones y asegurar que nadie se quede atrás.

Un presente claro y un futuro incierto.

DigComp no es una moda ni una checklist de herramientas. Es una brújula que nos ayuda a orientarnos en un entorno digital cada vez más complejo. Adoptarlo, adaptarlo y aplicarlo es una inversión en capital humano, en ciudadanía activa y en competitividad.

Fomentar esta habilidad en las organizaciones y en nosotros mismos, una mediante la curiosidad, resiliencia y autoconocimiento, nos permitirá no solo mejorar nuestras competencias y alcanzar nuevas metas profesionales, sino también encontrar satisfacción personal en el proceso de aprendizaje y sentir que somos autónomos en nuestro día a día.

Porque al final, ser competente digitalmente no es saber usar tecnología, sino saber vivir en ella.