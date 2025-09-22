Empleo en Stellantis y Amazon: estos son los más de 100 puestos que seleccionan en Galicia

Con la llegada del otoño arranca una de las mejores épocas para encontrar trabajo en España. La campaña de Black Friday y Navidad mueve miles de pedidos y hace que empresas como Amazon busquen refuerzos en logística, con más de 8.000 contrataciones previstas en todo el país con incorporación inmediata y contratos adaptados a la temporada.

Pero no solo la logística ofrece oportunidades. En Vigo, la planta de Stellantis también está en plena búsqueda de operarios y operarias de producción, responsables del ensamblado de componentes de automóviles siguiendo los más altos estándares de seguridad y calidad.

Tanto si quieres dar tus primeros pasos en el mundo laboral como si ya cuentas con experiencia en logística o automoción, estas ofertas son una buena puerta de entrada para impulsar tu carrera en sectores con gran proyección.

Mozo de almacén (H/M/X) para Amazon Logistics (O Porriño)

Amazon Logistics en O Porriño busca fortalecer su equipo de almacén mediante la incorporación de personal dedicado y motivado. Esta posición ofrece un entorno de trabajo dinámico, propicio para el desarrollo de habilidades en logística. Las funciones comprenden la carga y descarga de mercancía, la clasificación de paquetes, el control de calidad y la gestión de tráfico vehicular. La interacción constante con el sistema informático demanda agilidad y precisión por parte del candidato. Entre los requisitos, se destaca la necesidad de ser mayor de edad, contar con permiso de trabajo y residencia, y poseer una actitud positiva. La oferta destaca por su flexibilidad, solicitando disponibilidad para trabajar en diversos turnos y contando con contratos temporales renovables a través de Manpower. Un vehículo propio es nuevamente necesario para el acceso al sitio.

Para inscribirse y más información en Oferta de Mozo de almacén en Porriño, Pontevedra.

Mozo de Almacén (H/M/X) para Amazon (A Coruña)

El centro Logístico Delivery de Amazon en A Coruña ofrece una gran oportunidad para quienes deseen trabajar en el sector logístico, un área en crecimiento y de gran importancia. La oferta, gestionada por Manpower España, busca personas proactivas, organizadas y con la capacidad de trabajar en equipo. El rol incluye una serie de tareas esenciales para el funcionamiento del almacén: cargar y descargar mercancía, registrar datos en el sistema informático, clasificar paquetes y gestionar el tráfico de vehículos en las instalaciones. Además, se requiere una aptitud para resolver incidencias y manejar herramientas informáticas a nivel usuario. Los candidatos deben ser mayores de edad, con permiso de trabajo y residencia, y capaces de comprender instrucciones en español. La disposición para trabajar en turnos y el compromiso con una cultura de seguridad y calidad son requisitos imperativos. Las condiciones de empleo incluyen contratos temporales renovables de 32 horas semanales a través de Manpower y la necesidad de contar con un vehículo propio para acceder a las instalaciones.

Para inscribirse y más información en Oferta de Mozo de Almacén en Cambre, A Coruña.

Agentes Telefónicos (Sin Experiencia)

La propuesta de iniciar una carrera en el mundo del Contact Center se materializa a través de esta oferta de agentes telefónicos en Vigo. Esta oportunidad específica está abierta incluso para aquellos sin experiencia previa, pero con un fuerte deseo de aprender y desarrollarse en un entorno de ventas o atención al cliente. Una de las características sobresalientes de esta oferta es el acompañamiento y formación continua que se brinda a los nuevos empleados. Se valora especialmente la capacidad de aprendizaje, situaciones extrovertidas y habilidades comunicativas. La oferta no exige experiencia previa, subrayando la necesidad de motivación y compromiso. Adecco se compromete con la igualdad de oportunidades, asegurando un ambiente laboral inclusivo y diverso. Para inscribirse y más información en Oferta de Agentes Telefónicos en Vigo, Pontevedra.

Operarios/as Producción Stellantis Vigo

Stellantis, uno de los líderes en el sector de la automoción en Europa, ofrece múltiples vacantes en su centro de Vigo para operarios de producción. Esta oferta desafía a los candidatos a involucrarse en el ensamblado de componentes automotrices bajo altos estándares de seguridad y calidad. El enfoque de Stellantis en la diversidad y la inclusión es evidente, valorando las candidaturas en función de los méritos académicos y profesionales sin discriminación de ningún tipo. Se requiere disponibilidad para una formación inicial de 18 días proporcionada por la Xunta de Galicia y experiencia previa en roles de producción es altamente apreciada. Los candidatos con formación en automoción, mecánica o mantenimiento eléctrico tendrán una ventaja, y la disponibilidad para trabajar en turnos, incluyendo nocturnos y fines de semana, es necesaria.

Para inscribirse y más información en Oferta de Operarios/as Producción en Vigo, Pontevedra.

En resumen, estas ofertas de empleo presentan una amplia gama de oportunidades en sectores clave como la logística, el contact center y la automoción, cada uno con sus propios requisitos y beneficios. Las empresas detrás de estas ofertas se destacan por su compromiso con la diversidad, la igualdad de oportunidades y el desarrollo personal y profesional de sus empleados. Estos puestos no solo son una puerta de entrada al mercado laboral sino también un trampolín para el crecimiento y el avance en carreras de gran demanda. Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.