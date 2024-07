Gran oportunidad de empleo para el Puerto de Vigo: se busca personal con incorporación inmediata y salario de hasta 27.000 euros

El Puerto de Vigo está ubicado en una de las zonas más estratégicas y dinámicas de Galicia, siendo un motor clave para la economía regional y ofrece una variedad de puestos de trabajo. Adecco selecciona para empresas ubicadas en el Puerto de Vigo: un/a Técnico/a Mantenimiento Eléctrico con experiencia y pasión por la electricidad y la electrónica, una decena de mozos/as conductores y un/a auxiliar administrativo. Estas oportunidades laborales son algunas de las 138 ofertas de empleo en Vigo publicadas en Iberempleos.es, portal de empleo del grupo Prensa Ibérica, que tienen en común, la inmediata incorporación de los candidatos. En este artículo vamos a darte información sobre las últimas portunidades laborales en Vigo en exclusiva para los lectores de Faro de Vigo.

OFERTAS DE EMPLEO EN VIGO

Técnico/a Mantenimiento Eléctrico Puerto de Vigo

Vacantes: 1 - Contrato: indefinido - Salario: 27.000 euros

Adecco selecciona Técnico/a de mantenimiento eléctrico con los siguientes requisitos:

- Tener formación en electricidad o electrónico/a.

- Experiencia y conocimientos trabajando con autómatas y variadores de frecuencia.

- Experiencia en electricidad industrial y/o naval.

- Buena actitud para aprender.

- Capacidad para adaptarse a los cambios.

- Vocación de servicio hacia el cliente (interno o externo).

Para inscribirte y más información en: Oferta de empleo de Técnico/a Mantenimiento Eléctrico en Vigo.

Mozo/a-Conductor/a Puerto de Vigo

Vacantes: 15

Grupo Adecco busca mozos/as - conductores/as para una importante empresa situada en el puerto de Vigo. Tu función principal será el movimiento de vehículos nuevos por la terminal, además de la preparación de vehículos, colocación de fundas/protectores, recepción de camiones, revisión de materiales y limpieza

Requisitos mínimos

- Carnet de conducir B en vigor con más de 2 años de antigüedad.

- Valorable carnet C + E.

- Ganas de aprender y crecer en la empresa.

- Disponibilidad de trabajar en fin de semana y en turnos rotativos durante la semana.

Para inscribirte y más información en oferta de empleo de Mozo/a-Conductor/a Puerto de Vigo, en Vigo.

Auxiliar administrativo/a Operativo/a Marítimo

Vacantes: 1

Grupo Adecco selecciona un/a administrativo/a operativo/a marítimo con nivel alto de inglés para incorporarse a una importante empresa situada en el puerto de Vigo.

Requisitos:

-Formación de Grado Superior en Comercio Internacional / Comercio exterior / Supply Chain o Logística.

-Paquete Office 365.

-Nivel alto de Inglés.

-Disponibilidad de incorporación inmediata.

Se ofrece:

-Incorporación inmediata.

-Contrato temporal de larga duración

-Ubicación: Oficina en el Puerto de Vigo.

Para inscribirte y más información en oferta de empleo de Auxiliar administrativo/a Operativo/a Marítimo en Vigo.

Mozo/a descarga y clasificado textil Zara Principe y Gran Vía Vigo

Vacantes: 4

Si quieres compatibilizar este trabajo con tus estudios o con otro trabajo que te permita ganar un dinero extra, no lo dudes, esta es tu oportunidad. Adecco precisa incorporar en su plantilla mozso/as de reposición en tiendas y manipulado de cargas para una empresa líder en el sector textil en las tiendas situadas en la ciudad de Vigo. En este puesto tendrás un horario parcial la madrugada de los miercoles al jueves y del domingo al lunes. ¿Te interesa gestionar equipos?, ¿te gustaría liderar equipos?, no lo dudes, esta es tu oportunidad. No dudes de la estabilidad de este empleo, llevamos prestando este servicio desde 1991.

¿Cuáles serán tus funciones? Realizarás el manipulado de cargas y el clasificado de la ropa recibida dividiendo por secciones, por tipo de prenda, por modelo y por color.

Para inscribirte y más información en oferta de empleo de Mozo/a descarga clasificado textil Zara Príncipe, en Vigo.

Para inscribirte y más información en oferta de empleo de Mozo/a descarga clasificado textil Gran Vía, en Vigo.

Calderero/a

Vacantes: 2 - Contrato: indefinido

Adecco selecciona personal para la realización de funciones de calderería. Para optar al puesto es necesario contar con: FP soldadura y calderería, experiencia en calderería, en interpretar planos y en realizar secuencia de ensamblaje.

Para inscribirte y más información en oferta de empleo de Calderero/a en Vigo.

Cocinero/a

Vacantes: 1 - Contrato: indefinido

Nortempo Vigo busca un/a cocinero/a para un restaurante de prestigio del centro de Vigo, para trabajar de jueves a domingo de 12:00 a 17:00 y de 20:00 a 01:00 horas.

Para inscribirte y más información en oferta de empleo de Cocinero/a en Vigo.

Ofertas de empleo en Vigo / Sutterstock

Teleoperadores/as venta energía

Vacantes: 10 - Contrato: de duración determinada

Iman ETT Vigo selección teleoperadores/as para realizar funciones de ventas en diferentes campañas de una importante empresa multinacional.

Funciones a realizar: búsqueda y venta de nuevos clientes a través de la emisión de llamadas en un contact center; explicación de las ventajas y puntos fuertes de los productos y servicios de la compañía a la que representas.

Se requiere disponibilidad de horarios e incorporación inmediata.

Para inscribirte y más información en oferta de empleo e Teleoperadores venta energía en Vigo.

Carretillero/a alto tonelaje

Vacantes: 1 - Salario: 17.000€ bruto/año

¿Tienes experiencia manejando carretilla de alto tonelaje? Se busca, para incorporación inmediata, un/a carretillero/a con experiencia en manejo de carretillas realizando tareas de carga/descarga con equipos de gran volumen (más de 5 toneladas) para formar parte de una empresa situada en la zona de Vigo.

Para inscribirte y más información en oferta de empleo de Carretillero/a alto tonelaje en Vigo.

Cortador/a de jamón

Vacantes: 1

Nortempo Vigo está buscando un/a cortador/a de jamón para una empresa de alimentación.

Para inscribirte y más información en oferta de empleo de Cortador/a de jamón en Vigo.

Agente comercial de seguros

Vacantes: 1 - Contrato: indefinido

Desde Grupo Crit se encuentran en búsqueda de asesores comerciales en Vigo, para empresa especializados en inversión, ahorro y sobre todo, en la protección de sus mutualistas: seguros de vida, de dependencia, de accidentes, de responsabilidad civil profesional, decesos, auto, fondos de inversión o planes de pensiones, entre otros.

Funciones:

- Realizar visitas a los mutualistas (profesionales del sector salud: médicos, veterinarios, enfermeros...) por sus zonas de trabajo, como farmacias, hospitales, centros primarios, consultas y clínicas.

- Realizar la comercialización y prospeccion de los clientes de la base de datos.

- Asesoramiento al mutualista.

Se ofrece:

- Contrato indefinido con la empresa.

- Salario fijo + objetivos + pago de kilometraje.

Requisitos mínimos:

- Valorable experiencia comercial en el sector de seguros.

- Carrera universitaria o FP.

- Disponibilidad para hacer horario de lunes a viernes de 9:00h a 18:30h (con una hora y media de comida). Trabajo presencial.

- Valorable disponer de vehículo propio.

- Valorable tener la formación como mediador grupo B.

Para inscribirte y más información en oferta de empleo de Agente comercial de Seguro en Vigo.

Becario/a Laboratorio y Calidad Automoción

Vacantes: 1 - Contrato: formativo

¿Te interesaría poder comenzar tu carrera profesional en el área de Calidad?¿Te apasiona el mundo de la Automoción?

Si cumples los requisitos para realizar una beca Feuga o Fuac y cuentas con Formación de Ciclo en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad, esta oferta puede interesarte.

Desde Grupo Adecco seleccionan para importante empresa del sector Automoción ubicada en los alrededores de Vigo, un/a Becario/a para su laboratorio de producción.

Requisitos mínimos:

-Recién titulado/a, o con disponibilidad para realizar beca Feuga.

-Buen nivel de paquete office, sobre todo Excel y Powerpoint.

-Valorable un buen nivel de inglés.

-Disponibilidad para realizar horario turno central de oficinas, y viernes intensivo.

-Disponibilidad de desplazamiento hasta el centro de trabajo (valorable carnet de conducir y coche propio, por la ubicación del puesto).

Para inscribirte y más información en oferta de empleo de Becario/a laboratorio de calidad automoción, en Vigo.

ofertas de empleo en Vigo / Sutterstock

Operarios/as automoción Vigo

Vacantes: 5

Se precisan operarios con experiencia en producción, disponibilidad horaria: M/T/N, incorporación inmediata y coche.

Para inscribirte y más información en oferta de empleo de Operarios/a de automoción en Vigo.

Médico de urgencias

Vacantes: 5

Mediqum España selecciona especialistas vía MIR para importante grupo hospitalario en Vigo, Pontevedra.

Los candidatos seleccionados serán parte integral del equipo médico y desempeñarán un papel fundamental en la atención y tratamiento de pacientes en situaciones de urgencia.

Responsabilidades:

-Evaluar, diagnosticar y proporcionar tratamiento oportuno a pacientes en situaciones de urgencia.

-Realizar procedimientos médicos avanzados cuando sea necesario.

-Colaborar con otros especialistas médicos y personal de enfermería para garantizar una atención integral.

-Mantener registros médicos precisos y completos.

Requisitos mínimos

- Especialidad vía MIR.

- Registro en el colegio de médicos con posibilidad de cambio a Pontevedra.

- Habilidades de comunicación excepcionales y capacidad para trabajar en un entorno de equipo.

- Compromiso con la atención al paciente de alta calidad y mejora continua.

- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos, incluyendo noches y fines de semana.

Para inscribirte y más información en oferta de empleo de Médico de Urgencias en Vigo.

CUIDADORA INTERNA TEMPORAL PARA UN MES EN SALVATERRA DE MIÑO (PONTEVEDRA)

Vacantes: 1

Se necesita cuidadora para atender a una señora con deterioro cognitivo, de carácter tranquilo y dócil.

Horario: Intensivo de lunes a las 00:00 a domingo a las 24:00 (todo el día).

Tareas: Llevar rutina, Aseo, ducha, cambio de pañal, Tareas del hogar, Limpieza, Cocinar, Pasear, control de medicación, dieta baja en sal.

Salario: 2.000€ netos mensuales.

Incorporación el día 15 de julio hasta el 15 de agosto (Con posibilidad de quedarse)

Imprescindible: experiencia, documentación en regla, referencia de antiguos empleos.

Para inscribirte y más información en oferta de empleo de Cuidadora interna en Salvaterra de Miño, Pontevedra.

CUIDADOR EXTERNO POR HORAS EN SANXENXO

Vacantes: 1

Para atender a un señor con enfermo terminal.

Horario: Lunes de 10:00 a 13:00, martes de 10:00 a 13:00, miércoles de 10:00 a 13:00, jueves de 10:00 a 13:00 y viernes de 10:00 a 13:00 horas.

Tareas: acompañamiento general, tareas domésticas, supervisión, aistencia en aseo e higiene personal, paseos, ver la TV con el usuario, limpieza del hogar.

Salario: 460,52€ netos mensuales.

Contrato temporal en régimen de Empleados de Hogar.

Imprescindible: experiencia, documentación en regla, referencia de antiguos empleos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de CUIDADOR EXTERNO POR HORAS EN SANXENXO (GALICIA).

OFERTAS DE EMPLEO EN ALEMANIA, FRANCIA Y HOLANDA

Ofertas de empleo en Europa / Sutterstock

Alemania, Francia y los Países Bajos buscan trabajadores españoles que suelen tener una buena formación y calificación profesional, especialmente en sectores como la ingeniería, la medicina, la tecnología, construcción y servicios. Esto hace que sean candidatos atractivos para los empleadores en estos pañises. Y así lo demuestran las siguientes ofertas de empleo para trabajar en Europa que nos facilita el portal Iberempleos.es.

EMPLEO EN HOLANDA

Maunakea Talent, empresa especialistas en encontrar puestos de trabajo adaptados a tu experiencia y en seleccionar los mejores candidatos para tu empresa, cubriendo todas las necesidades de tu compañía y ocupándose de todo el proceso hasta presentarte un candidato que cumpla con tus exigencias.

Conductores/as de Autobús para Países Bajos

Vacantes: 35 - Contrato flexible 6 meses mínimo prorrogable - Salario: 2.400€ y 3.200 (netos/mes)

Para una de las mayores empresas de trasporte de pasajeros en los Países Bajos, seleccionamos 35 conductores de autobús (m/f/d).

Se ofrece:

-Contrato flexible, 6 meses mínimo prorrogable.

-Todos los beneficios según Convenio Colectivo de Trabajo del Transporte (TLN).

-40 horas semanales mínimo garantizado.

-Alojamiento gratuito los tres primeros meses, (después 98€ semanales). La tipología estándar es en habitación privada, en una casa compartida a un máximo de 45 minutos de viaje en coche desde el trabajo.

-Salario bruto en base a la tarifa básica inicial estipulada por horas 16,31 € (escala D3 del CLA), entre 2.400€ y 3.200 (netos), según horas extras, incluidas dietas.

-Oportunidad de crecer en la escala salarial cada año.

-Pago del salario semanalmente.

-Las semanas laborales constan de un promedio de 40 horas mínimo; (si se trabaja menos, el mínimo que se percibe es por las 40 horas).

-8 % de subsidio de vacaciones.

-Las horas extras e irregulares se pagan en exceso. Se devengarán y pagarán cada 3 meses (1 de enero, 1 de abril, 1 de julio, 1 de octubre)

-Las horas extras se pagan +35%.

-Kilometraje 0,21€ /km desde el alojamiento al trabajo y viceversa.

-Ropa corporativa moderna.

-Excelente ambiente de trabajo.

-Actividades varias de integración laboral, salidas, etc.

-Posibilidad de alquilar coche, si fuese preciso (75€ semana).

-Gestionamos su seguro médico (a su cargo, 35,58€ /semana)

-Apoyo con otras gestiones burocráticas.

-Recogida en el aeropuerto (si no viaja en coche).

-Atención in situ durante toda su estancia por personal dedicado.

Para inscribirte y más información en oferta de empleo de Conductor de autobús en Holanda.

EMPLEO EN FRANCIA

Comenzando por el país vecino, la empresa Meditalent, consultoría especializada en la colocación de personal sanitario (médicos, enfermeros, fisioterapeutas, farmacéuticos, etc.) para trabajar en Francia, Alemania y otros países francófonos, selecciona:

Enfermeros para Francia

Vacantes: 5 - Contrato: Indefinido - Salario: 26.000-40.000€/año

Hospital de París ofrecen 5 vacantes de enfermería: 3 puestos de día y 2 de noche. Ambos para los servicios de urgencias/reanimación y Cirugía digestiva-visceral. Valoración de las necesidades de salud de los residentes y su acogida.

Tareas a realizar: proporcionar los primeros cuidados de enfermería, aplicación de prescripciones médicas, gestión del stock de productos farmacéuticos y supervisión de los auxiliares.

Para inscribirte y más información en oferta de empleo de Enfermero para Francia.

Médicos de familia para Francia

Vacantes: 10 - Contrato: indefinido - Salario: salario: 170.000€/año

Oportunidad para Médicos de Familia en un centro de salud muy acogedor en Francia! Equipado con todo lo necesario para proporcionar atención médica de calidad. Allí te sentirás respaldado durante tu transición por el médico anterior, que estará disponible para brindarte apoyo y orientación.

Aunque trabajarás de manera independiente, tendrás la oportunidad de colaborar con otros dos médicos cercanos, en un ambiente de trabajo colaborativo y de apoyo. Realizarás visitas a domicilio y en residencias, garantizando una atención médica integral a los pacientes. Además, las guardias están programadas de manera equitativa, ofreciendo un excelente equilibrio entre trabajo y vida personal.

Para inscribirte y más información en oferta de empleo de Médico de familia en Francia.

Farmacéuticos/a para Francia

Vacantes: 10 - Contrato: indefinido

Es el momento de unirte a un equipo de farmacéuticos/as para trabajar en farmacias y hospitales en varias regiones de Francia.

Para todas sus ofertas, Meditalent ofrece:

-Ayudas a la instalación para facilitar tu integración que consisten en ayudas económicas para el alquiler, el material médico y un complemento de remuneración durante el primer año

-Un servicio integral: Desde la homologación de tus títulos hasta la colegiación, estamos contigo en cada paso del proceso administrativo.

-Perfeccionamiento lingüístico: Ya sea con nuestras clases de idiomas específicas en el sector de salud o nuestra orientación hacia otros centros, te ayudamos a dominar el francés para tu éxito profesional.

-Integración sin preocupaciones: Desde el alojamiento hasta los 6 primeros meses de incorporación, te acompañamos en tu viaje para que te sientas como en casa en tu nuevo país.

Para inscribirte y más información en oferta de empleo de farmacéutico/a para Francia.

EMPLEO EN ALEMANIA

TTA "tu trabajo en Alemania", somos la consultora de Recursos Humanos líder en la colocación de profesionales hispanos en todo el territorio alemán. En la empresa internacional, fundada a finales del 2010 con base en Berlín y Múnich, trabajamos con la premisa de que todo el mundo tenga oportunidad de acceso al mercado laboral con un puesto de trabajo deseado y acorde con sus capacidades.

Camionero (C) para Alemania con alojamiento gratis

Vacantes: 35 - Contrato: indefinido - Salario: hasta 2.600 euros/mensuales

Importante grupo alimentario de Alemania y, en concreto para su sección dedicada a la producción de productos de panadería y pastelería de alta calidad, fundada hace más de 100 años, TTA Personal ofrece 35 plazas para conductor de camión rígido.

El camionero será el encargado del reparto de la ligera mercancía a sus propias filiales y clientes en una ruta fija y previamente organizada. Las rutas tienen salida entre las 00:00 y las 04:00 con el fin de eludir tráfico y facilitar al máximo el trabajo.

Se ofrece:

-Una inserción estable en grupo empresarial en constante crecimiento.

-Contrato en jornada completa de 165 horas mensuales, semana laboral mínima garantizada de 38 horas.

-Los turnos de trabajo se publican con 3 semanas de antelación y son rotativos con los compañeros. 5 días a la semana de trabajo y cada 2 semanas 6.

-Excelente ambiente de trabajo con grandes equipos.

-Un atractivo pago, salario base de 15,70€/h. + plus de nocturnidad, festivos u horas extras; 25% extra por noches, horas o 75% por festivos.

-Posibilidad de realizar actualmente hasta 30h. extras mensuales. Para trabajadores en clase social I (solteros) se garantiza un salario mínimo de 2.000€ netos mensuales que puede superar los 2.600€ según lo trabajado. Clase social III (casados), a partir de 2.300€ netos en adelante por menor pago de impuestos. Por cada niño del trabajador el gobierno ayuda con 250€ mensuales, “Kindergeld”.

-Los turnos de trabajo se publican con 3 semanas de antelación y son rotativos con los compañeros.

-Paga de Navidad y de Verano.

-5 semanas de vacaciones.

-Alojamiento gratuito durante el primer año, habitaciones individuales en pisos compartidos.

-Reembolso de los gastos de viaje hacía Alemania a través de TTA en el tercer mes de empleo (vuelo o gasolina).

-Formación de alemán gratuita previa a la llegada con TTA.

Para inscribirte y más información en oferta de empleo de Camionero en Alemania.

Fisioterapeuta en Alemania

Vacantes: 15 - Contrato: indefinido - Salario: 2.600 € - 3.300 € brutos mensuales

Nuevo proyecto de selección en el área de la fisioterapia. Se ofrecen 15 plazas de empleo para fisioterapeutas graduados, a los que les ofrece una formación gratuita con el idioma alemán previa a su llegada a Alemania.

Los candidatos/as seleccionados contarán con contratos indefinidos, salarios iniciales desde 2.600€ brutos mensuales hasta 3.300€ más extras. Con nivel de alemán B2, a partir de 3.500€. Además, se brindan formaciones continuas adicionales muy valoradas en el país.

Se ofrece:

-Contrato indefinido para trabajar en modernas clínicas en constante crecimiento.

-Un excelente ambiente laboral en amplias plantillas internacionales.

-Financiación de formaciones continuas a través de los centros.

-Buen pago acorde a la formación y experiencia.

-Ayuda para conseguir el primer alojamiento en la localidad.

-Curso de alemán gratuito con TTA previo a la llegada.

-Posibilidad de ayuda económica de hasta 1.200€ para mudanza a través de EURES.

-Posibilidad de financiación de posteriores cursos de alemán a través de EURES, hasta 2.500€.

Para inscribirte y más información en oferta de empleo de Fisioterapeuta en Alemania.

Masajista en Bremen, Alemania

Vacantes: 1 - Contrato: indefinido - Salario: 2.890€ bruto mensual + hasta 250€ en bonificaciones

Para reconocida empresa del sector City SPA con 19 años de experiencia, galardonada con el Premio a la Iniciativa Empresarial de Bremen y con el título de Spa Manager del Año 2023, TTA Personal selecciona un masajista / Terapueta (m/f).

Se ofrece:

-Salario: 2.890€ Bruto mensual, más hasta 250€ en bonificaciones por trabajo en domingo. Más de 2.000€ netos mensuales

-Propinas: Cada terapeuta tiene su propio compartimento para propinas

-Vacaciones: 25 días laborables al año, más de 5 semanas completas

-Formación: 4 días de formación continua libres extras

-Horarios de Apertura: De lunes a viernes de 10:00h a 21:30h, y fines de semana de 11:00h a 19:30h. Tu horarios de trabajos serán en jornada continua, 40h semanales

-Ritmo de Trabajo Relajado: 10 minutos de pausa entre tratamientos, generalmente de 45 o 60 minutos cada uno. 15 minutos de tiempo pagado para cambiarse por turno.

-Planificación: Horarios de trabajo publicados con 4-8 semanas de anticipación, con un ritmo de trabajo fijo.

-Beneficios: Comisiones, posibilidad de bicicleta de empresa, uniforme atractivo, eventos de equipo y 50% de descuento en tratamientos.

-Formación gratuita: La empresa cuenta con academia y ofrece formación en drenaje linfático brasileño, Lomi Lomi, piedras calientes, masajes para embarazadas, tailandés, ayurvédico, y masajes faciales y de pies, con certificados oficiales al finalizar

-Organización de Primera: Posibilidad de concentrarse en el trabajo con los clientes mientras el equipo de recepción se encarga de la gestión administrativa.

-Ambiente Único: Instalaciones de alta calidad con sistema de audio SONOS y camas eléctricas calefaccionadas que permiten un trabajo ergonómico

-Plan de Onboarding: Un plan integral para que los nuevos empleados se sientan cómodos y competentes en su trabajo, con especial atención a la ergonomía para principiantes

-Ayuda de gastos de viaje: Posibilidad de recibir 1.200€ a través de EURES

-Ayuda para la formación de alemán: Además de la formación previa gratuita con TTA, posibilidad de 2.500€ para financiar posteriores curso en Alemania con EURES

Ayuda con alojamiento: La empresa ayudará a conseguir un primer alquiler económico en la zona si es necesario

Para inscribirte y más información en oferta de empleo de masajista en Alemania.

Fisioterapeuta en Selva Negra de Alemania

Vacantes: 2 - Contrato indefinido - Salario: 3.500-4.000 euros brutos mensuales

Se necesitan fisioterapeutas comprometidos y calificados que quieran unirse a una empresa en rápido crecimiento. Es una cadena de fisioterapia a nivel nacional que se basa en una sólida red mediática y apoyo financiero para expandir su nueva clínica de 400 m² en Lahr, Selva Negra de Alemania. Actualmente se ofertan 2 plazas.

Remuneración y Beneficios:

-Salario base desde 3.500-4.000 EUR brutos mensuales con nivel B2 de alemán y con posibilidad de aumento según formaciones concluidas. Si comienzas con nivel básico, min. A2, 2.800€.

-Oportunidad de ascender a una posición de liderazgo con un salario de 6.000,00 EUR, estamos en expansión en Alemania y necesitamos gente con ambición y ganas

-Horarios principales entre las 8:00 y 18:00 horas, tiempo completo 40 horas/semana.

-30 días laborable de vacaciones, 6 semanas completas

-Posibilidad de cubrir costos de formación

-Vehículo de empresa con uso personal permitido

-Provisión de teléfono/tablet

-Plan de jubilación extra

-Curso de alemán previo gratuito con TTA Personal

-Te ayudaremos para encontrar alojamiento en la zona

-Posibilidad de financiación en concepto de mudanza de hasta 1.200€ a través de EURES

-Posibilidad de financiación de posteriores cursos de alemán con EURES, hasta 2.500€

Para inscribirte y más información en oferta de empleo de Fisioterapeuta en Alemania.