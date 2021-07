La apuesta por la creación de empleo es común entre las empresas y agencias de colocación de personal de la provincia. Las ofertas de empleo en Pontevedra, activas en estos momentos, son una muestra de ello. Oportunidades para diferentes perfiles profesionales, detrás de las cuales hay consultores, gestores y asesores en Recursos Humanos, los cuales no tienen otro objetivo que crear empleo en Pontevedra. Compruébalo en los puestos que destacamos en las siguientes líneas y entre los que esperamos se encuentre tu futuro trabajo.

GRUPO IMAN selecciona:

TÉCNICO/A DE IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA para Salvaterra de Miño

- Jornada completa.

Desde Iman Vigo seleccionamos Técnico/a de Serigrafía, para importante empresa ubicada en Salvaterra do Miño.

Las funciones serán las propias del puesto:

- Preparar las materias primas y productos intermedios para la impresión.

- Realizar la impresión en serigrafía.

- Operar en el proceso gráfico en condiciones de seguridad, calidad y productividad.

- Dominio de dibujo y grabado en diferentes materiales.

- Manejo de programas específicos.

- Utilización de la maquinaria correspondiente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de impresión en serigrafía en Salvaterra de Miño.

TELEOPERADORES/AS PUESTO ESTABLE (TARDES) para Vigo

Muchas vacantes.

- Jornada parcial - tarde.

Desde la oficina de IMAN Temporing estamos seleccionando teleoperadores/as comerciales para realizar funciones de telemarketing y ventas en una importante empresa multinacional.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Teleoperador/a puesto estable (tardes) en Vigo.

CUSTOMER SERVICE AGENT WITH GERMAN para Vigo

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

IMAN Temporing is seeking for a Customer Service agent with fluency in German, to join the multicultural team of one of our clients - a leading global supplier in the areas of Mobility, Monitoring, and Customer Experience.

As a Customer Service Representative your daily responsibilities will be:

- To provide customer service support throughout email, chat and telephone contact.

- To answer all questions and claims from customers, as well as concerns suggestions or other formation related to the service (automotive).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Customer Service agent with German en Vigo.

IAD BRUNO RESTIER selecciona:

ASESORES/AS INMOBILIARIOS/AS para Pontevedra

- 3 vacantes.

- Contrato autónomo.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Asesor inmobiliario en Pontevedra.

ADECCO selecciona:

OPERADOR/A PRODUCCIÓN LONZA (O PORRIÑO)

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

¿Te interesaría desarrollar tu carrera profesional como Operador/a de Producción en Lonza Biologics Porriño, líder en el sector Biotecnológico ubicada en O Porriño? ¿Te gustaría unirte a su área de producción y sentir que tu trabajo marca la diferencia para asegurar un mundo más saludable?. Si este es tu caso, continúa leyendo porque puede ser tu gran oportunidad: Desde Grupo Adecco seleccionamos Operadores/as de Producción para incorporarse a la multinacional suiza Lonza en su sede de O Porriño.

Después de un período de formación de 7 meses te encargarás de realizar las siguientes funciones:

- Asegurar que los materiales y equipos necesarios para la realización de las operaciones se encuentran en las condiciones especificadas de acuerdo al proceso productivo.

- Preparación y limpieza de los equipos necesarios para su utilización en las condiciones operativas y de esterilidad especificadas.

- Mantener las condiciones óptimas y controlar los parámetros de temperatura, PH, osmolalidad, oxígeno...

- Preparación de los medios y soluciones a pequeña y gran escala.

- Asegurar que las condiciones del proceso se ajustan en todo momento a las especificaciones.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operador/a Producción Lonza (O Porriño).

PAGE PERSONNEL selecciona:

RESPONSABLE DE CONTRATOS DE OUTSOURCING para Vigo

Empresa de outsourcing con presencia nacional y en la zona norte está interesada en incorporar a su equipo un Responsable de contratos para gestionar las operaciones y personal de la delegación de Galicia.

Funciones del puesto:

- Coordinar y supervisar al equipo de gestores, supervisores y encargados de los contratos asignados a su gestión.

- Analizar el cumplimiento de la planificación de cada contrato.

- Asegurar la gestión de los contratos siguiendo el proyecto de viabilidad del mismo coordinando y liderando a las personas a su cargo para lograr los objetivos financieros establecidos en el Plan Estratégico de la Organización.

- Controlar la realización de planificación de vacaciones y permisos.

- Garantizar la correcta facturación de los servicios, teniendo en cuenta los plazos establecidos por la organización.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Responsable de contratos de outsourcing en Vigo.

MICHAEL PAGE selecciona:

COMPRADOR DE PRODUCTO FRESCO (PESCADO) (H/M/D) para Pontevedra

Funciones del puesto:

- Adquirir materia prima (pescado) mediante la búsqueda continua, negociación y selección de fuentes de aprovisionamiento para cubrir y garantizar los requerimientos del cliente, con el mejor costo, el tiempo adecuado y calidad requerida.

- Responsable de la adquisición de materia prima, en el mejor tiempo y con la mejor calidad cumpliendo las necesidades de la compañía.

- Negociación efectiva, trato con proveedores nacionales e internacionales y gestión de estrategias en conjunto con las diferentes áreas de la empresa y con otra divisiones del grupo.

- Análisis de mercados internacionales y conocimiento de comercio exterior.

- Evaluación, selección y desarrollo de proveedores.

- Desarrollo, administración y lanzamiento de nuevos proyectos dentro de la industria.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comprador de producto fresco (pescado) (h/m/d) en Pontevedra.