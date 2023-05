Félix Pérez (Salvaterra)

Félix Pérez es el cabeza de lista dela formación Podemos en Salvaterra de Miño para los comicios del 28M. Este exmilitar, que formó parte de la Guardia Real durante 10 años, y que ahora lidera el grupo morado para “devolver la soberanía a los vecinos y a las vecinas”, es la primera vez que se presenta por ningún partido político.

De hecho, en la actualidad, Podemos no cuenta con representación en este concello. Para tratar de revertir esta situación, Félix Pérez tiene claro sus objetivos: "Ganar las elecciones, aunque no son buenas las mayorías absolutas. Si esto no es posible, aspiramos a ser por lo menos el partido llave para formar gobierno”.

En el caso de que consiga el bastón de mando, el exmilitar explica que de las primeras medidas que tomará será “realizar una auditoría de cuentas y avanzar en el alcantarillado”.