Miguel Anxo Fdez. Lores (Sanxenxo - 1954)

Miguel Anxo Fernández Lores (Vilalonga, Sanxenxo) aspira a la reelección como alcalde de Pontevedra en las próximas elecciones, cargo que ostenta desde 1999.

Así se le describe en la página web del ayuntamiento de Pontevedra:

"Nace en Vilalonga, Sanxenxo, en 1954. É o maior de dous irmáns. Na actualidade está casado e ten 4 fillos. Fíxose médico na universidade compostelana, despois de cursar o bacharelato en Pontevedra. Facía prácticas no Hospital Provincial da capital mentres traballaba nas bateas de Raxó. Máis tarde foi nomeado médico en Mosteiro – Pol (Lugo), onde pasa tres anos. Unha vez incorporado á Seguridade Social, destínano a Samos (Lugo), onde se estrea como concelleiro do BNG, cargo que desempeña durante un ano, ate que pode volver a Pontevedra, onde atopa praza no Ambulatorio Virxe Peregrina.

É elixido concelleiro de Pontevedra en 1987, como único representante do BNG. Desde aquela foi ascendendo en número de apoios ate 1999, ano en que é proclamado alcalde despois de obter 10 concelleiros".