Iago Pereira Moreda (Sabarís - 1978)

El portavoz del BNG en Baiona Iago Pereira Moreda repetirá como cabeza de cartel de los nacionalistas en las elecciones municipales del 28M.

Capataz forestal de profesión y vecino de Baiona, Pereira se dirigió así a los miembros de la lista que encabeza durante la presentación de su candidatura:

"Estes catro últimos anos vimos como día a día iamos gañando máis confianza entre a veciñanza, sendo quenes de abandeiras o liderado na oposición fronte a un Partido Popular esnaquizado e sin proxecto para Baiona. Nós estivemos sempre aí, na loita contra o campo de golf, na defensa das demandas dos pais e nais do Primeiro de Marzo, na reclamación de pediatra substituto, nas demandas pola xestión da piscina mancomunada e recientemente na consecución do Centro de Interpretación da Naturaza na Foz do Miñor. Eis a diferenza na xestión que representa o BNG fronte ao Partido Popular, abandeiras proxectos contando coa colaboración da veciñanza e dos colectivos, non asumilos unilateralmente até provocar conflictividade social".