Félix Juncal Novas (Bueu - 1968)

Actual alcalde de Bueu y cuatro veces consecutivas candidato del BNG en el municipio, Félix Juncal aspirará a la reelección en los comicios locales del 28M.

"Síntome moi emocionado e tan nervioso como as primeiras veces que me dirixín ao pobo de Bueu para pedirlle a súa confianza", aseguró con tono solemne e interrumpido con aplausos durante la presentación de su candidatura en diciembre de 2018 y añadió que la política o se ejerce desde la pasión y la vocación de servicio público o por otros motivos espurios a los que el BNG reniega. "O noso é un discurso sincero, transparente, cun proxecto que queremos levar a cabo en Bueu pero tamén no noso país, que é Galiza e que necesita un respiro".

Para merecer ese objetivo, el BNG presentó el aval de "antepoñer as necesidades dos cidadáns ás políticas partidistas", que son legítimas pero deben estar supeditadas a aquéllos. Y tener vocación de servicio: "Sendo pequeno xa tiña ilusión de ser alcalde do meu pobo. Cumprín ese soño e foi grazas a vós", volvió a agradecer entre aplausos, y atribuyó al "corazón e a paixón compartidas, a humanidade, que parece fóra de moda", los éxitos logrados y que seguirán guiando sus actuaciones.

Entre ese bagaje, Félix Juncal destacó haber recuperado la sonrisa de un pueblo que "hai 12 anos estaba absolutamente deprimido" y miraba a los concellos vecinos "con envexa", así como el orgullo y dignidad colectivos. "Bueu estaba en parada cardíaca e tivemos que facer política de reanimación", ilustró, aunque reconoció que también ha pasado momentos delicados, que "sufre" cuando no puede resolver un problema, que ha tenido que hacer renuncias personales y familiares para entregarse a la alcaldía y que se "sobrevive cando o pobo está ao lado e lle dá fortaleza". "Se sigo contando coa vosa confianza e o voso apoio, comprométome a seguir exercendo con dignidade e respeto escrupuloso á vontade do pobo e determinación para seguir soñando xuntos", proclamó.