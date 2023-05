Verea y Sanmartín ganan; Bugallo y Rozas pierden. Es el resumen de unas elecciones municipales en las que el Partido Popular se declaró ayer vencedor en Santiago tras lograr el 37,70% de los votos (18.294) y 11 de los 25 concejales que conforman la Corporación del Pazo de Raxoi. La victoria de los populares se sitúa frente al gran batacazo sufrido por el PSdeG, que ha perdido cuatro de los diez ediles que en 2019 le dieron la Alcaldía, quedando con solo seis.

El mismo número que ha conseguido el BNG, que ha superado en casi mil apoyos a los socialistas compostelanos. De hecho, tras conocer estos resultados a última hora de la tarde de ayer, el actual alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, compareció para anunciar su decisión de no tomar posesión como concejal el próximo 17 de junio y abandonar la política municipal.

No obstante, aunque el PP ha ganado, todo apunta a que el gobierno local de Santiago seguirá en manos del bloque de la izquierda. Con toda probabilidad, Goretti Sanmartín será la próxima alcaldesa de la capital gallega. El Bloque dio la sorpresa de la jornada electoral, no solo al aumentar su representación de dos a seis actas, sino al producirse el sorpasso al PSdeG. El BNG se ha convertido en la segunda fuerza en el Pazo de Raxoi tras casi triplicar resultados: pasó de 4.870 votos en 2019 a 11.428 en las elecciones de ayer, concentrando el 23,55% de los apoyos.

En todo caso, los extraordinarios resultados del BNG, que le permitirán conformar un gobierno de coalición con las fuerzas de la izquierda, han sido superados con creces por el proyecto de Borja Verea. El PP subió de 8 a 11 concejales, con respecto a las elecciones de 2019. También es considerable el aumento de votos: pasando de 15.262 a 18.294 (37,7%), tres mil más que le han permitido subir en tres concejales, hasta 11, dos menos de la mayoría absoluta que necesitaría para poder gobernar.

En cuanto al batacazo del PSdeG de Xosé Sánchez Bugallo, señalar que el hasta ahora regidor perdió en torno a 8.000 votos con respecto a los anteriores comicios locales. Frente a los 18.150 (34,69 %) apoyos que consiguió en 2019, esta vez han sido tan solo 10.513, reduciendo su porcentaje de votos al 21,66 por ciento.

Malos también han sido los resultados de Compostela Aberta, que ha perdido 3 concejales, quedando solo con dos. El partido liderado por María Rozas sumó solo 4.446 votos frente a los 10.651 que había logrado en las anteriores elecciones.

Con respecto a los partidos minoritarios, cabe señalar que ninguno ha conseguido representación. VOX es la quinta fuerza, con 1.652 apoyos (3,4 %), mientras que Por e Para Santiago recibió el respaldo de 1.023 compostelanos (2,10 %). El Partido Galego obtuvo 291 votos (0,5 %) y Compromiso por Galicia tan solo 138 (0,28 %), la fuerza menos apoyada.

Así las cosas, todo apunta a que el gobierno de la capital gallega seguirá en manos del bloque de izquierdas. Será un ejecutivo liderado por Goretti Sanmartín, quien tendrá que iniciar un proceso de negociación con el PSdeG y CA, sobre todo con el primero, de cara a alcanzar acuerdos y la formación de un gabinete de coalición el 17 de junio. Durante toda la campaña, Sanmartín se mostró convencida de que tenía posibilidades de ser alcaldesa, pese a que el socialista Bugallo se refiriese a esa posibilidad como una “ilusión”. Que ayer, en efecto, se hizo realidad. “Santiago inicia hoxe unha nova etapa, comeza un novo ciclo. “É un mal resultado e asumo a responsabilidade., lamentó por su parte Sánchez Bugallo, quien anunció, además, que no tomará posesión como concejal. “Foi unha honra extraordinaria presidir cinco gobernos municipais e servir a Santiago e aos composteláns”, zanjó. “Quero gobernar esta cidade a partir do 17 de xuño e agardo que o resto de forzas políticas non pretendan dirixir esta cidade a un escenario de liortas en forma dun tripartito de perdedores”, declaró por último el popular Borja Verea.