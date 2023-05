No se cumplieron los presagios de los sondeos a pie de urna en Lugo, que entronizaban a la popular Elena Candia con una mayoría absoluta que se le escapó pese a haber incrementado sus apoyos en más de diez puntos. Avance insuficiente porque los electores también respaldaron de forma notoria la acción conjunta de gobierno de PSdeG y BNG, que mejoraron sus registros y sumaron –a cierre de esta edición, con el 98,74% escrutado– el 47,64% de los sufragios. Así que en la ciudad de la Muralla repetirá como alcaldesa, y para su tercer mandato, la socialista Lara Méndez: recibió a su favor 13.437 votos, equivalentes al 27,68% de los totales emitidos y mejorando el 26,45% de las pasadas elecciones municipales. Conserva así los ocho concejales que ya tenía. El candidato nacionalista, Rubén Arroxo, mantuvo de igual modo las cinco actas con un 19,96% de los votos, más de tres puntos por encima de los pasados comicios locales, y 9.690 papeletas a favor de su proyecto. Candia se quedó en los doce concejales: ganó dos, pero el número clave, el acta número 13 de la mayoría absoluta, no le fue asignada en ningún momento durante el recuento. No repetirá en Lugo la experiencia como regidora de cinco años en su Mondoñedo natal.