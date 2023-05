Las elecciones municipales del 28M se están desarrollando con completa normalidad en la mayor parte de España, donde un 36,69 por ciento de los electores, es decir 12.927.587, ha votado ya en los comicios, según los datos recabados por el Ministerio del Interior correspondientes a las 14:00 horas. Supone un 1,59 puntos más que en las elecciones de 2019 a esa misma hora, cuando fue del 35,10 por ciento.

En Galicia la participación alcanza ya el 35,57% a la espera de que a partir de esta tarde la cifra siga subiendo hasta las 20:00 horas, cuando cierren los colegios electorales y podamos conocer los resultados de las votaciones. Entretanto, los colegios electorales son escenario de auténticas anécdotas que ayudan a rebajar la tensión de los comicios.

Es el caso del colegio electoral de Valga que se ha convertido en viral a primera hora de esta mañana por la inesperada aparición de un votante de cuatro patas. Y es que una cabra se ha colado entre los vecinos de Setecoros para acercarse a la mesa y curiosear entre las papeletas. Si bien es frecuente la estampa de votantes que acuden a depositar la papeleta con sus animales de compañía, no lo es la de ejemplares que acceden a los edificios donde están colocadas las urnas en solitario, como ha sido el caso.

Pero no todos son como esta cabra que quieren quedarse para ver como se desarrollan las votaciones. Que se lo digan a Elizabeth, una vecina de Ourense que, al ser de las primeras en acudir a su centro de votación, ha sido obligada a quedarse en la mesa electoral del Colegio de La Purísima (el mismo en el que votó el alcalde Jácome), ante la falta de miembros para los comicios.

Otro que tenía mucha prisa por votar era Nazaret, un vecino de Cangas que quiso acceder al colegio electoral antes de las 09:00 horas de la mañana, hora en la que empezaba la votación. El hombre se acercó a las 08:40 horas a su centro de referencia para ejercer su derecho al voto porque según contó, ya el otras elecciones le dejaron acceder antes. En esta ocasión y después de iniciar un rifirrafe con los miembros de la mesa electoral, tuvo que ser advertido por la Policía Local que le pidió que abandonase el lugar.

No solo los anónimos se ponen nerviosos este 28M. También algunos candidatos han protagonizado momentos divertidos en Galicia. Es el caso de Manuel Cabezas, candidato por el PP en Ourense, que se equivocó de colegio electoral o del mismo alcalde de Pontevedra, el nacionalista Fernández Lores que se dejó el DNI y tuvo que posponer su votación. Lo mismo le ha sucedido a Óscar Puente, el alcalde de Valladolid, que ha tenido que esperar a las puertas del colegio electoral hasta que le han traído su DNI.

Fascista sobre ruedas

Las historietas no se circunscriben solo a Galicia, las elecciones municipales están regalando anécdotas a lo largo del país. En Almería, dos apoderados del PSOE han sido arrollados a las puertas de un colegio electoral por una persona que conducía un patinete eléctrico con simbología franquista y portaba una camiseta con la cara de Franco. Afortunadamente estas personas no han sufrido daños.

También en Andalucía, aunque esta vez en Jaén, un vecino tendrá que esperar al recuento final para recuperar su DNI, ya que se confundió y en el sobre donde introdujo la papeleta hizo lo propio con el documento nacional de identidad.

En Avilés, un vocal de una mesa electoral en Llaranes se presentó por la mañana a su puesto, le dieron el sobre con los setenta euros correspondientes por realizar esta función y posteriormente se dio a la fuga. Al parecer, el hombre comunicó al resto de componentes de la mesa que salía a fumar y nunca volvió. La Policía Local le fue a buscar a casa y no lo encontraron, según las fuentes consultadas.

En Zamora, una persona que no figuraba en el censo se ha "colado" en la urna habilitada en Moreruela de Tábara, un municipio de unos trescientos habitantes. La incidencia se ha producido por la mañana, cuando una persona ha emitido el voto y se ha comprobado, cuando ya había echado la papeleta en la urna, que en realidad no le correspondía votar porque no figuraba en el censo de electores de ese municipio.

El que no se ha colado y le ha tocado como presidente de una mesa electoral es el cómico Miguel Maldonado este domingo de elecciones deja las bromas a un lado para afrontar tan seria tarea.

En La Rioja y más concretamente en el municipio de Villarroya, la jornada electoral ha finalizado en cuestión de minutos. Y es que el municipio bate su propio récord ya que sus siete electores censados han votado en poco más de 29 segundos. Villarroya, localidad situada en la comarca de Cervera del Río Alhama, lleva años ostentando el reconocimiento de ser el primer pueblo en cerrar sus urnas. Una circunstancia que "ocurrió como algo casual" y que ya es una tradición, sellada incluso por la masiva presencia de medios de comunicación en la localidad, para hacerse eco del récord.

Otra de las estampas curiosas que suelen dejar las votaciones son las de las monjas que acuden a votar. En este caso tres religiosas de la congregación de las Hijas de Santa María del Corazón de Jesús han marcado una de las anécdotas de este 28M en Cantabria al presidir con sus hábitos la mesa electoral de la localidad de Ánaz. Se trata una comunidad conformada por 55 monjas que se encargan de ofrecer formación en el colegio concertado Torreánaz y que en estas elecciones han asumido la responsabilidad de presidencia y vocalías de la mesa electoral.

Además, la Policía Nacional ha detenido en Santander a un hombre de 33 años que se ha puesto agresivo después de ser elegido para sustituir al presidente de la mesa, que había sufrido una indisposición y tuvo que ausentarse.