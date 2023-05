El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, cargó ayer su agenda para compaginar la actividad institucional con la de campaña –en su penúltima jornada–. La mañana la dedicó a la reunión semanal del Consello, para luego lanzarse a cuatro actos del partido con visitas a Ortigueira, Viveiro, Lugo y Vilalba. El mitin central fue en la capital de la provincia, donde la formación conservadora prevé un notable ascenso con Elena Candia como cabeza de lista hasta el punto de amenazar la alianza de gobierno PSOE-BNG.

El dirigente popular bien sabe que a su partido no le vale con ganar el domingo, tiene que hacerlo además con mayorías absolutas para lograr las alcaldías, sino las perderá merced a los pactos de las izquierdas. “No es suficiente con ganar, hay que repetirlo y hay que empujar, empujar, empujar...”, animó a sus militantes que abarrotaron el local. “Solo vale la mayoría absoluta, lo demás no sirve”, dijo en otro momento.

Volvió además a solicitar el apoyo de todos aquellos ciudadanos “hartos del sanchismo”. “No pueden votar al PSOE porque son votos que espera Pedro Sánchez en Moncloa”, dijo, elevando así a categoría de plebiscito nacional los comicios municipales, idea que traslada también en sus actos el PP nacional que pretender convertir los comicios en una censura general al presidente socialista.

Promesas sin fondos

Rueda criticó las promesas electorales del Gobierno en las que se ha prodigado durante esta campaña. “El PSOE promete miles de millones, pero no hay dinero. No va a hacer todo lo que promete”, reprochó. Sí reconoció, no obstante, que algunos programas del Gobierno central son “necesarios”, pero se preguntó, entonces, por qué no se realizaron antes esas actuaciones.

Ironizó también con que Pedro Sánchez hubiera cancelado su visita a Lugo “por un viaje que tenía programado hace dos meses”, cuando la realidad, indicó, es que como teme perder las elecciones prefirió, “bien aconsejado”, cancelar su presencia en Galicia.

En su intervención posterior en Vilalba, el presidente del PPdeG quiso dejar claro que “no da lo mismo quien gobierna en un ayuntamiento” y que la única alternativa en Galicia es el PP frente a un PSOE que cambia de criterio cada día y que solo muestra unión en apoyar a Pedro Sánchez, un BNG que pretende apartar a los gallegos del resto de España y un Podemos y unas mareas que cada media hora crean un partido diferente.

Candidatura de A Illa

Previamente, tras el Consello de la Xunta, a Rueda se le preguntó por el futuro de los integrantes de la candidatura del PP en A Illa de Arousa. Dijo que no tiene previsto adoptar “ninguna determinación” con respecto los miembros de la lista que encabeza Matías González Cañón y que en contradicción con la dirección provincial, respaldaron al cabeza de cartel después de trascender que había sido condenado por agredir a su expareja en 2011.

Añadió que tuvo conocimiento del asunto “esta misma semana”, que se actuó “con celeridad” y que, ante la imposibilidad de que deje de encabezar el cartel dado que ha decidido no hacerlo, se optó por comprometer que el cabeza de lista no formará parte del futuro grupo municipal popular, pero descartó medidas internas de mayor impacto en la localidad arousana. “No tengo previsto tomar ninguna determinación sobre el resto del grupo de A Illa por una condena que afecta a una persona”, argumentó.