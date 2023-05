Rueda rechaza encajar las elecciones gallegas con las generales y sopesa con las europeas en junio de 2024

Bruselas convoca elecciones europeas para el 9 de junio, y Alfonso Rueda no descarta esa fecha para los comicios gallegos. Preguntado este jueves al respecto, aseguró a los periodistas: “No lo sé, no estoy con eso en este momento, pero con las generales no van a coincidir”.

El titular de la Xunta se mostró categórico al rechazar adelantar la llamada a las urnas de los gallegos para elegir al presidente autonómico para encajarla con los comicios generales, previstos para finales de este año. “Queda mucha legislatura por delante y quiero aprovecharla, entre otras cosas, para intentar echar una mano en una cosa tan importante como esto”, en alusión a las elecciones que dirimirán si Pedro Sánchez continúa al frente del Gobierno de España cuatro años más o Alberto Núñez Feijóo se impone con éxito y devuelve el PP a Moncloa. La fecha de la cita con las urnas es una potestad única y exclusiva del presidente, y lo normal es que la fije teniendo en cuenta intereses generales, pero también partidistas. Encajar las autonómicas con las gallegas podía permitir a Rueda aprovecharse del tirón que tiene Feijóo en Galicia y escapar de la debilidad que supondrá ir a unos comicios gallegos, si antes en Madrid el expresidente de la Xunta no vence a Sánchez. Esta opción también tiene sus inconvenientes, Galicia como nacionalidad histórica nunca ha hecho coincidir sus elecciones con las generales y podría evidenciar cierta debilidad del cabeza de cartel, pegándose a Feijóo. Descartada esta posibilidad por el propio presidente, Rueda deja en el aire que coincidan las elecciones gallegas, donde irá a por su primera mayoría absoluta, con las europeas. Y la explicación, entre otras razones, puede estar en el País Vasco. Galicia y Euskadi han ido de la mano cinco veces, celebrando en las mismas fechas sus comicios, y a Íñigo Urkullu puede interesarle que coincidan para ‘vasquizar’ los comicios europeos y mejorar su representación en Bruselas, donde la circunscripción única es estatal, lo que siempre perjudica a los partidos nacionalistas. Los medios vascos ya apuntaban a comienzos de este año que el PNV sopesaba un superdomingo electoral en 2024. El riesgo de que haya campaña vasca y europea, igual que gallega y europea, es que el discurso estatal se imponga sobre el autonómico. Otro motivo a favor de la coincidencia es que tanto las autonómicas vascas como gallegas tienen como fecha tope de celebración julio de 2024, y los electores pueden llegar a los comicios autonómicos cansados de tanta política. Estamos en plena campaña de las municipales, luego vendrán las generales, y en junio del año que viene las europeas. Y luego serían las gallegas y vascas. En treces meses, cinco campañas electorales. Demasiado, ¿no? Los líderes de la oposición en Galicia reaccionaron a la posibilidad de que se desvele ya la fecha de las elecciones autonómicas. El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, pidió que se prime el interés general sobre el partidista. Y se mostró partidario de agotar la legislatura. Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se limitó a decir “ya se verá que pasa”. El PP ataca la “división” de las alianzas de la izquierda

El líder del PPdeG, Alfonso Rueda, centró su mensaje electoral de este jueves, jornada en la que visitó A Coruña, Vilagarcía, A Guarda y Celanova. En la localidad arousana, atacó a la izquierda porque “solo ofrece división, enfrentamiento, impuestos, falta de gestión e incumplimientos”. Lanzó estos mensajes tras arropar a la candidata de su partido a la Alcaldía, Ana Granja, en un discurso en el que aseguró que “los gallegos no quieren modelos que solo generan más pobreza y menos oportunidades, ni los problemas que el nacionalismo está generando en otros lugares, ni que se reproduzca en los concellos la gestión que no está funcionando en el Gobierno de España”, conformado por una coalición entre PSOE y Unidas Podemos. En esta línea, identificó el voto a los candidatos socialistas como Alberto Varela, regidor de Vilagarcía, con un aval a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.