El PP fue la fuerza más votada en las pasadas elecciones municipales y gobierna en la mayoría de los concellos, pero los populares no se ponen techo y su principal reto es recuperar las alcaldías de las urbes. Lo tiene especialmente difícil en Vigo con Abel Caballero, el regidor más votado de España, o en Pontevedra donde el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores lleva 24 años ostentando el bastón de mando. Pero el presidente del partido y titular de la Xunta, Alfonso Rueda no se da por vencido y advierte a los suyos que ningún concello es inalcanzable: “Torres más altas han caído, tan solo hace falta tener ilusión, ganas y hacer propuestas para que la gente perciba que el cambio es posible”, apuntó ayer.

De hecho, Rueda cargó contra “algunos políticos con mayoría absoluta” que “no escuchan a la gente”. “Porque cuando te otorgan una mayoría absoluta es porque quieren que los escuches y hagas cosas útiles, no para apisonar”, recriminó en un acto en el municipio coruñés de Culleredo. No fue la única parada de su intensa agenda electoral que en la jornada de ayer lo llevó también a una romería popular en Poio, a Marín y a Tui.

Coincidiendo con su primer aniversario al frente del Gobierno gallego, el líder del PP defendió su “gestión continuista” respecto a la etapa de Alberto Núñez Feijóo. “¡Faltaría más!”, proclamó antes de remarcar que “eran buenas políticas” que “venían de cuatro mayorías absolutas”. “No tenía ningún sentido cambiar lo que estaba bien”, reivindicó. Rueda también aprovechó para valorar el trabajo de todos los conselleiros y de su única incorporación, el vicepresidente segundo y presidente del PP provincial, Diego Calvo. “Acerté completamente y el Gobierno mejoró”, sentenció.

Pedro Sánchez

Pero Rueda además quiere que el 28-M sirva de castigo a las políticas de Pedro Sánchez. El desgaste del Gobierno de coalición podría así dar impulso al PP. “Por mucho que quieran ocultarlo excusándose en que solo hablan de los asuntos de los ayuntamientos, cada candidato del PSOE es un candidato de Pedro Sánchez”, soltó.

Por eso, insistió en que “quien no quiera para España cuatro años más de sanchismo no puede escoger la papeleta socialista en estas elecciones municipales”.

“Pedro Sánchez es quien más necesita los votos y no dudará en decir que cada voto en Poio al candidato socialista es un voto para él”, reiteró.

Tampoco el BNG se libró de los ataques del dirigente popular. Rueda advirtió que es el mismo “partido aliado” de los que “presentan asesinos en las listas electorales de los ayuntamientos donde asesinaron”.

Y con el presidente de la Xunta coincidió Mariano Rajoy, que ayer estuvo en Santiago apoyando al candidato popular Borja Verea. El presidente de honor del PPdeG y ex jefe del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, instó a los ciudadanos a “opinar” no solo en clave municipal o autonómica el próximo 28 de mayo sino también con el foco “en lo que está pasando en España”. Al tiempo, valoró el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo al frente del PP y, aunque no le ha querido poner nota, proclamo que “la sigla está prestigiada”.