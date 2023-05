Rueda espera superar los resultados municipales de Feijóo

El PPdeG se marca como objetivo “mejorar sensiblemente” los resultados obtenidos por el partido en las elecciones de 2019, cuando aún estaba al frente Alberto Núñez Feijóo. En esa convocatoria, la formación conservadora logró erigirse como la más votada, pero no consiguió gobernar en ninguna ciudad y solo lo hizo en la Diputación de Ourense. Alfonso Rueda afronta ahora sus primeras elecciones como presidente del partido y, según avanzó ayer antes del arranque de la campaña, espera superar los registros de hace cuatro años.

Por la tarde y antes de la pegada de carteles, el líder del PPdeG tuvo su primer encuentro con Manuel Baltar, en Pereiro de Aguiar (Ourense), una vez conocido que el presidente de la Diputación y del partido en la provincia había declarado en el juzgado tras se cazado circulando a 215 kilómetros por hora en la autovía A-52. En su comparecencia, Baltar mostró su disconformidad con el procedimiento abierto contra él y ahora tendrá que ir a juicio por la vía penal por un presunto delito contra la seguridad vial.

Rueda avanzó una campaña “intensa” en la que también tendrán protagonismo los conselleiros y celebró que los candidatos hayan solicitado su presencia, lo que interpreta como “un aval” al trabajo que se está haciendo en la Xunta, y también a la “colaboración” con las entidades locales.

Ya en la pegada de carteles, en la plaza del Obradoiro acompañando al candidato de Santiago, el presidente del PPdeG destacó que estas elecciones no hay que entenderlas como una oportunidad para el PP, sino para Galicia, “que tiene que aprovechar para no mantener a alcaldes que no funcionan, ni a minorías que solo miran por sus intereses, ni avalar a un Gobierno central que está muy lejos de lo que merecen los gallegos”.

El dirigente popular realizó un llamamiento a expresarse en las urnas “de forma clara y contundente” porque, indicó, en estos comicios el voto cuenta el doble: sirve para mejorar cada ayuntamiento pero también para decir “con claridad” que España debe parecerse más a Galicia.

Por supuesto que tuvo palabra de reproche contra el PSOE y el BNG, sus principales rivales. “Es el momento de decir no a un PSOE que entrega las alcaldías al nacionalismo, a un nacionalismo que acaba con los ayuntamientos al dictado de Pedro Sánchez y a alcaldes que no cumplen ni una sola de sus promesas y hacen todo lo contrario de lo que decían que iban a hacer”, censuró.

Frente a ambos partidos, Rueda reivindicó la alternativa de presente y futuro de un PP “libre de ideologías y dogmas ya caducas” y al servicios de los ciudadanos.

Por otra parte, Manuel Baltar fue ayer rotundo al asegurar que el PP de Ourense no revalidará los acuerdos de las pasadas elecciones con Democracia Ourensana que permitieron acceder a la alcaldía a Pérez Jácome: “No es posible pactar con Jácome”, dijo en declaraciones a La Región, luego ratificadas en el acto de Pereiro de Aguiar. A su criterio, los polémicos audios “invalidan para la gestión y la política” al actual regidor. “Es una situación gravísima”, dijo.