El Boletín Oficial del Estado (BOE) hizo pública la cita con las urnas en unas nuevas elecciones municipales en Galicia y el resto de ayuntamientos de España para el próximo 28 de mayo. En paralelo al comienzo de la campaña electoral, la mayoría de los ciudadanos con derecho a voto ya han recibido su tarjeta censal y aquellos que no podrán acudir presencialmente al colegio electoral están realizando los trámites necesarios para emitir su voto por correo.

Desde este día 12 de mayo hasta el próximo día de las elecciones municipales el calendario está lleno de fechas claves para los votantes:

12 de mayo a las 00:00h : comienza la campaña electoral. Solo a partir de entonces partidos y candidatos a las alcaldías en estas elecciones municipales podrán pedir el voto

: comienza la campaña electoral. Solo a partir de entonces partidos y candidatos a las alcaldías en estas elecciones municipales podrán pedir el voto 18 de mayo : fin del plazo para solicitar el voto por correo

: fin del plazo para solicitar el 23 de mayo: aún en campaña no se podrán realizar sondeos electorales

aún en campaña no se podrán realizar sondeos electorales 26 de mayo a las 23:59 : fin de la campaña electoral

: fin de la campaña electoral 27 de mayo: jornada de reflexión

El día de las elecciones municipales los colegios electorales abrirán sus puertas a las 9:00h de la mañana y permanecerán activos hasta las 20:00h. Será entonces cuando se introduzcan en las urnas los votos por correo y comience el recuento.

¿Cómo consultar mi colegio electoral y mesa?

Si no has recibido tu tarjeta censal o la has extraviado, puedes consultar de manera telemática su colegio electoral y mesa en la página habilitada en la web del Instituto Nacional de Estadística utilizando diferentes criterios de búsqueda, y aportando como datos obligatorios la provincia, el municipio y la inicial del primer apellido. Asimismo, pueden hacerlo identificándose electrónicamente mediante DNIe, un certificado electrónico reconocido o a través del portal de Cl@ve

Si no se dispone de certificado digital, las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral atienden las consultas sobre tarjetas censales, locales y mesas electorales en sus oficinas y en el teléfono gratuito 900 343 232.

El horario telefónico es de lunes a viernes no festivos, de 9 a 14 horas. El día 25 de mayo se amplía de 16:00h a 18:00h, y el día 28 de mayo, día de la votación, el horario será de 8:00h a 20:00h.

¿Puedo consultar dónde voto si voy a mi ayuntamiento?

Sí. La relación definitiva de Secciones, Mesas y locales electorales se difundirá en Internet por la Oficina del Censo Electoral y se expondrá al público en los respectivos Ayuntamientos a partir del 18 de mayo.

¿Dónde voto si me he cambiado recientemente de domicilio?

Los votantes que se hayan cambiado de domicilio y aún no se hayan empadronado en el nuevo o lo hayan hecho después del 30 de enero de 2023, tendrán que ir a votar a la mesa electoral donde estuvieran empadronados antes.