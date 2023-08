Los movimientos políticos que se fraguan a nivel nacional entre las formaciones de la derecha para intentar arrebatar la investidura como presidente al socialista Pedro Sánchez no están teniendo eco en la Región de Murcia. La oferta del presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, al dirigente popular Alberto Núñez Feijóo de apoyarlo para que sea presidente sin la condición de entrar en su gobierno no ha logrado crear un escenario similar en la Comunidad. Sin negociaciones ni mesas de diálogo entre ambas formaciones desde hace semanas, el cronómetro se pone en marcha: quedan 30 días para que venza el plazo para elegir un jefe del Ejecutivo murciano. Si no, el 25 de octubre volvemos a votar.

En una entrevista ayer por la mañana, el presidente en funciones de la Región, Fernando López Miras, del PP, volvió a pinchar a la dirección regional de Vox para ver si se producía un cambio en el bloqueo político que hay en la Comunidad. Unos y otros mantienen sus posturas como hasta ahora y los de José Ángel Antelo no se inmutaron con la presión ejercida por el líder popular. «No hemos tenido ningún contacto y lo único que sabemos es el comunicado que rápidamente ayer (el domingo) Vox Región de Murcia envió diciendo que mantenían el bloqueo y que nos acercábamos a la repetición electoral», señaló Miras. El candidato del PP criticó que con ello se condene a someter a los ciudadanos a tres elecciones en menos de seis meses. Recordó que a finales de julio pidieron al partido de Antelo un desbloqueo político acompañado de un acuerdo programático de 88 puntos, algunos muy pensados para atraer la atención de los de Abascal en Murcia (agua y Trasvase Tajo-Segura), y la promesa de ocupar puestos de representación institucional. Miras elogió, por otra parte, la posición de Vox de apoyar la investidura de Nuñez Feijóo sin entrar en el gobierno, y opinó que esta formación a nivel regional debería hacer lo mismo. "Es un ejemplo de responsabilidad y demuestra sentido de Estado", indicó respecto de la decisión de Santiago Abascal. Nada de esto sirvió este lunes. Vox mantiene que no se puede obviar los deseos de sus votantes de verlos en el Gobierno regional. Antelo, en un mensaje escrito en la red social X (antes Twitter) señalaba que las exigencias de su partido no han sido cambiadas ni han aumentado: "Pedimos la proporcionalidad otorgada en las urnas". El presidente de la formación en Murcia remarcó que quieren "conformar un gobierno de coalición, sin mentiras, sin chantajes y respetando a los votantes de ambas formaciones". Un mensaje ambiguo Pero más allá de esto, el coportavoz de su Grupo Parlamentario, Rubén Martínez Alpañez, lanzaba un ambiguo mensaje en la misma plataforma digital: "Pues, efectivamente, a lo mejor hay que plantearse un apoyo externo a un nuevo gobierno que recupere las instituciones y desaloje a un presidente que no respeta a los electores". Mientras que el PP interpretaba este comentario como un apoyo de Vox al PSOE, otra traducción posible es la de que Vox querría que los populares plantearan otro candidato en la Región que no fuera López Miras; sólo entonces apoyarían al partido ganador sin la condición de entrar en el Gobierno regional. ¿Las razones? La formación siempre ha puesto en el punto de mira al líder popular por el incumplimiento de los acuerdos que han ido alcanzando en la última legislatura ambos partidos y por pactar con tránsfugas los últimos cuatro años, según critican. Este escenario, para los populares, es más que improbable pues han repetido en varias ocasiones y durante las últimas semanas el alto porcentaje de votos y número de escaños conseguidos por el presidente regional del PP en las pasadas elecciones regionales, comparado con otros candidatos autonómicos del partido. Miras insistía ayer en no entender la postura de Vox y recordó que gobernar en solitario es algo normal y citó los casos de gobierno de José María Aznar en 1996, de José Luis Rodríguez Zapatero durante sus dos mandatos y de Mariano Rajoy en el año 2015. Por último, recalcó que la dirección nacional del partido ha defendido que cuando se necesitaba una abstención de Vox y no el apoyo explícito se debía gobernar en solitario, "y esa es la posición que estoy defendiendo".