El Partido Popular avala que en esta próxima legislatura se aborde la reforma del sistema de financiación autonómica que se ha puesto sobre la mesa, pero advierte que lo que ha lanzado el equipo de Pedro Sánchez no es precisamente eso. “Reformar el sistema de financiación no es cancelar deuda”, ha denunciado el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, advirtiendo de que lo que plantea el PSOE es otra cosa: "Condonar deuda no es reformar, es cambiar votos por dinero".

En la puja abierta en los últimos dos días desde que desde el PSOE se abrió la puerta a la negociación de la situación financiera de los territorios como herramienta para alcanzar pactos de cara a una investidura, todas las comunidades autónomas han empezado a posicionarse. En el PP insisten en que no hya diferencias sustanciales entre sus gobiernos autonómicos, el propio Bravo ha insistido en que "no hay diferencias" sino "necesidades" distintas pero que hay que establecer criterios objetivos y tener en cuenta los referidos a la "población ajustada" para encontrar una salida pero señalando que "la solución" del sistema de financiación no puede "confrontar a las comunidades autónomas". Bravo niega las diferencias de fondo en su partido aunque esta misma semana ha vuelto a quedar en evidencia que cada comunidad tiene reivindicaciones distintas y que esa ha sido una de las causas para llegar a acuerdos en el pasado. Su compañero de partido, Miguel Tellado, vicesecretario general de Organización del PP, también ha incidido esta mañana en una entrevista en RNE en que "hay mas consenso entre las comunidades autónomas de lo que se piensa", incluso entre PSOE y PP. El problema es, ha dicho, que en la última legislatura "Sánchez ha estado muy interesado en enfrentar a los territorios entre sí" y que no se puede ahora tener "españoles de primera y de segunda en función de los escaños que necesite Pedro Sánchez", en referencia a la posible quita de la deuda a los catalanes como moneda de cambio de la investidura. En este sentido, Tellado ha defendido a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, que esta semana hacía equilibrios para negarse a la condonación de la deuda a los catalanes y al mismo tiempo sugerir que Valencia se merece esa misma medida para compensar la infrafinanciación de los últimos años. "Es lógico que Mazón, cuando escucha que el PSOE pretende hacerle una quita de la deuda a Cataluña alce la voz y diga que los socialistas le han dejado una deuda enorme, por culpa del modelo financiación y de un gobierno socialista que gastaba más de lo que ingresaba. Es lógico que el presidente de la Generalitat valenciana diga que si le hacen una quita a Cataluña, a Valencia también(...). Es lógico que cada uno mantenga sus reivindicaciónes porque este debate se ha puesto encima de mesa como una fórmula de mercadeo".