El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no está dispuesto a tirar la toalla, especialmente después de que el recuento del voto exterior le haya atorgado un diputado más que hace todavía más complicada la negociación del presidente en funciones, Pedro Sánchez, con los independentistas. Este domingo el dirigente popular ha enviado una carta al líder del PSOE para volverle a pedir una reunión esta misma semana para abordar una negociación en unos términos que ya planteó durante el polémico cara a cara televisivo que mantuvieron durante la campaña: permitir que gobierne el "ganador" de las elecciones. Pese a que los socialistas han negado por activa y por pasiva que estén dispuestos a facilitar su investidura, Feijóo no da su brazo a torcer, aunque sea simplemente por una cuestión estética o para que los suyos no le puedan reprochar que no lo ha intentado todo.

Una vez finalizado el recuento y como ganador de las elecciones del pasado 23J, acabo de enviar una carta al candidato del PSOE instándole a reunirnos esta misma semana. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) 30 de julio de 2023 "Reitero aquí mi propuesta de reunirnos con el propósito de establecer un diálogo responsable, en beneficio de la estabilidad política e institucional de España", asegura el popular en una misiva en la que se dirige directamente al presidente en funciones como "Estimado Pedro". El objetivo de Feijóo es agitar el debate dentro del PSOE con el argumento de que la gobernabilidad no debe depender ni de partidos como Vox ni de los independentistas y que eso pasa por que los socialistas hagan lo mismo que ya hicieron en 2016, cuando facilitaron con su abstención la investidura de Mariano Rajoy. El PP arrebata un escaño al PSOE en Madrid y complica la investidura de Sánchez Sin embargo, Sánchez fue quien abanderó un 'no es no' por el que fue defenestrado por los barones de su propio partido, una negativa que mantiene aún vigente. "Un factor continuo de gobernabilidad y normalidad en nuestro país a lo largo de toda su trayectoria democrática lo ha constituido el reconocimiento de que la fuerza política ganadora en elecciones generales es la que debe gobernar, frente a eventuales combinaciones negativas que polaricen a la sociedad, dañen gravemente la cohesión territorial y lleven al límite a nuestro sistema constitucional", asegura en la carta el líder del PP. El PSOE pide revisar más de 30.000 votos nulos en Madrid Durante el bronco debate que marcó la campaña, el líder socialista ya rechazó de forma reiterada firmar el documento que planteó Feijóo para que ambos se comprometieran a permitir que gobernara el más votado. Ni "ingobernabilidad" ni "bloqueo" "Como candidato con mayor respaldo ciudadano, con voluntad de dar continuidad a los precedentes de alternancia política, te expreso mi deseo de mantener una reunión a lo largo de esta semana", insiste Feijóo pese a los precedentes bajo el argumenti que España "no se merece una situación ingobernable" y tampoco puede "permitirse un bloqueo". Los planes de Sánchez, por contra, van por otros derroteros y pasan por negociar la investidura con partidos como el PNV, Bildu, ERC o Junts, por muy difícil que sea lograr la cuadratura del círculo, especialmente porque eso supondrá alcanzar un acuerdo con Carles Puigdemont, que pone la autodeterminación y la amnistía como principales reivindicaciones. Por ahora, el líder del PSOE ha recetado calma a sus dirigentes para afrontar esa compleja interlocución y se ha mostrado convencido de lograr que llegue a buen puerto. "La democracia encontrará la fórmula", dijo después de las elecciones con los resultados aún humeantes.