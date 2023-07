Los juristas ven más viable que gobierne Sánchez, pero no descartan nuevas urnas

Los expertos en derecho constitucional otorgan a Pedro Sánchez (PSOE) más posibilidades de formar gobierno que a Alberto Núñez Feijóo (PP), no descartan una repetición de las elecciones generales y plantean, entre otras, dos reformas de carácter constitucional: modificar el Senado y cambiar el sistema de asignación de diputados para buscar una representación más justa de los territorios.

"Es previsible que Feijóo no logre ser investido presidente, lo que podría crear una desestabilización interna en el PP. Es incierto que Pedro Sánchez consiga serlo. No es descartable que Junts quiera un gobierno del PP, porque lo que buscan es el choque y la confrontación, no el acuerdo, y, desde el punto de vista económico, los dos partidos son de derechas", explicó Francisco Bastida, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo.

Su colega Miguel Ángel Presno Linera, ve más factible, pero también "muy complicado", que Sánchez logre la investidura: "Aglutinar apoyos de opciones políticas que su vez compiten entre sí en Cataluña y País Vasco sería difícil conseguirlo sin que supusiese a Sánchez un elevado coste en el resto de España". Por eso añade: "No sería descartable que tuviésemos que ir a nuevas elecciones porque se produzca un bloqueo que impida la formación del gobierno. Habría que ver si unas eventuales elecciones a finales de año cambian mucho el panorama".

Con relación a la eventual introducción de cambios en la Constitución española, el profesor Presno propone que, con el objetivo de evitar situaciones de bloqueo, el plazo para convocar nuevas elecciones no empiece a contar cuando fracasa la primera sesión de investidura –dado que podría suceder que ningún candidato quiera exponerse a esa situación–, sino "desde que se constituye al Congreso de los Diputados".

Por otra parte, en cada provincia se asigna un número mínimo de dos diputados, y los demás se reparten en proporción a la población. Miguel Ángel Presno observa que, "teniendo en cuenta los grandes cambios demográficos, Asturias sale perjudicada". Y agrega que "bastaría que a cada provincia se asignara solo un diputado fijo y que los demás se repartiesen en proporción a la población; así sería más justo el sistema electoral".

Entre tanto, Francisco Bastida considera "urgente" reformar el Senado, dado que "una vez más se ha demostrado que el Congreso de los Diputados es la autentica Cámara de representación territorial" y que "la mayoría absoluta en el Senado no representa la pluralidad territorial existente en España".