Menos de 8.000 vigueses votaron ayer a Vox, que además bajó 1,85 puntos respecto a las anteriores elecciones generales. Álvaro Díaz-Mella fue el cabeza de lista de Vox en el Congreso por la provincia de Pontevedra, y curiosamente fue el mismo que se presentó para ser alcalde de Vigo en los comicios municipales. Es una prueba de la falta de organización y que tiene el partido en la ciudad. Y es que en Vigo no tiene ninguna estructura orgánica, todo se rige por Vox Galicia, que designa una sucursal provincial. Pero nada desde se rige desde la ciudad olívica.

Precisamente por eso no hubo ninguna valoración electoral de los resultados ayer en Vigo por parte de la dirección del partido. Pero además, es que tampoco se hizo ningún análisis del escrutinio en Pontevedra, o en cualquier otro municipio de Galicia. Esto prueba que Vox sigue teniendo la comunidad gallega, y también Vigo, como una zona abandonada a nivel político y que considera que no le da ningún rédito electoral. Y es que ya ha pasado lo mismo en varios comicios y parece que la dirección del partido no cambia el plan.