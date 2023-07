Con un tono de gran celebración, la cabeza de lista de Sumar por la provincia de Pontevedra al Congreso, Verónica Martínez Barbero –una de las dos electas en Galicia; la otra es Marta Lois, por A Coruña–, destacó desde Santiago que “Sumar foi determinante para a movilización de todas as persoas progresistas”. “É unha noite moi especial. Convertemos a ilusión da que tanto falamos en alegría. Hoxe [por ayer], derrotamos a Feijóo. España enteira falou claro: ninguén quere regresar 50 anos. España non quere un Goberno de dereitas. Hoxe, Galicia, España e Europa, grazas a nós, respiran mellor”, pregonó.

Agradeció la labor de las personas voluntarias para llevar las propuestas a todo el territorio y el apoyo de las casi 176.000 personas que depositaron el voto de Sumar en las urnas para el Congreso. Aseguró que la formación encabezada por la gallega Yolanda Díaz ya sabía que “a sociedade quería outra forma de facer política, que quería políticas de ensanchar dereitos, de benestar, de gañar dereitos para a xente traballadora, as mulleres e as persoas másis vulnerables”. “Agora, témolo claro. España e Galicia son progresistas e queren gañar dereitos. Imos seguir facendo esa política útil mirando cara o futuro. Somos o aval do Goberno progresista”, concluyó Martínez Barbero.

En Vigo, Sumar fue la tercera fuerza más votada, con casi 28.000 papeletas para el Congreso y un 16,36% del apoyo.