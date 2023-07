¿Nace el nuevo Frankenstein?

Es más que posible que Pedro Sánchez pase a la historia no tanto por sus deméritos cuanto por su condición de afortunado. Tanto que cuando casi todos los adivinadores profesionales, los demoscópicos e incluso algunos de sus propios gurús, además de los abundantes “afines” por vocación o por obligación, lo veían fuera del poder, ha conseguido la cuenta necesaria para seguir donde estaba, aunque no se sabe a qué precio. Previsiblemente, desde luego, porque su señoría puede llevar a cabo algo que se había visto hasta ahora sólo en municipios y Comunidades: impedir que, también como resultado de unas generales, impedir por primera vez desde la Transición que gobierne la lista más votada. Lo que es legal, pero significativo porque ratifica que el inquilino de la Moncloa tiene claro que en la España de hoy la aritmética –bajo el invento de la “mayoría social”, en la que caben todos, aunque no lo hayan votado–, se saben que con una suma suficiente de escaños en una democracia “representativa” como la de aquí, la suma de factores, sobre todo si son heterogéneos, altera el producto, y se puede gobernar el país perdiendo las elecciones.

Una operación así era –hace años– una herejía a la hora de hacer las cuentas, pero se ha puesto de moda bajo el epígrafe de “mayoría social”. Falso, porque tampoco se debería aceptar en el mismo concepto a supuestos constitucionalistas y a separatistas convictos, confesos e indultados, pero como conviene a todos los actores del espectáculo, es, y conviene repetirlo, absolutamente legal. Lo ampara la Constitución, uno de los pocos puntos que aceptan gustosos los que están contra ella y los que quieren otra que les garantice lo que no hay en Europa, ni en la UE –salvo la concesión graciosa que un premier británico le hizo a Escocia teniendo en cuenta que había sido Reino independiente más de tres siglos– como es un referéndum para la secesión de quienes nunca fueron ni tuvieron Estado propio. Y a eso jugó, y jugará, Sánchez. La cuestión, ahora, es –desde una opinión personal, como siempre–, cuánto y y cómo pagará Sánchez su nuevo gobierno Frankenstein y visto el resultado positivo que le dio llevar al país a dos bloques consolidados y enfrentados si seguirá aumentando la presión que le sustenta o, en vez del “no es no”, se abrirá al menos a un “oui, mais...” como el que acogieron los rivales de De Gaulle un referéndum que les sonaba extraño. Y, por cierto, derrotaron al anciano y emblemático general que también, como Sánchez ahora mismo, se sentía invencible. Lo que abre más incógnitas, por ejemplo, en términos de Galicia. El previsible resultado que llevará a mantener este Gobierno supondrá, si nada cambia en su actitud, la marginación del Noroeste, retrasos e incumplimientos de promesas y compromisos y, en fin –y no se trata de jugar a profetas– demasiados riesgos para este antiguo Reino. Además, probablemente, de que fallen los agoreros que aseguraban que el presidente de la Xunta aprovecharía la ola creciente del PP para adelantar las elecciones gallegas. Ahora es probable que no ocurra, porque la perspectiva estatal cambia, aunque quizá no la electoral en este lado del Noroeste. Ya se verá cuando los resultados de este histórico 23-J estén del todo computados y cerrados, lo que no sucede a la hora de escribir estas observaciones. Sólo una última observación cuando se modifica el escenario, y se pretende convertir unas elecciones en un plebiscito, se excitan las pasiones, se limitas el margen de reflexión de los votantes y pueden ocurrir sorpresas. Eso es lo que, entre otras posibilidades, no parece haber tenido en cuenta el equipo que elaboró la estrategia del PP. Y otro de sus fallos fue ningunear las capacidades de supervivencia de Sánchez: por lo visto, el sanedrín popular olvidó los episodios de dimisión al frente del PSOE y de reconquista de la secretaría general cuando nadie daba un duro por él. Y esa falta de memoria es letal. Aparte de que es evidente que al final habrá otro Frankenstein si quiere don Pedro o se va a nuevas elecciones. Ha ganado el PP con una victoria triste y perdido el PSOE con una derrota tan alegre que ni soñaba. Lo demás es literatura y, por ahora, de ciencia ficción.