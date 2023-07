Pocos peces se mueven en el agua como José Luis Rodríguez Zapatero se manejó en el atril ayer en los jardines de Méndez Núñez, en A Coruña. El expresidente del Gobierno pronunció ante cerca de 1.500 personas un discurso de cincuenta minutos sin bajar una sola vez la vista. Sin papeles. Con pausas, sonrisas, gestos y algún chascarrillo que despertó las risas de su auditorio. “Esta es la campaña en defensa de la verdad”, clamó varias veces, situando el foco en el marco que el bloque progresista ha impuesto sobre el resto en la última semana de la campaña electoral: el de desmontar las “mentiras” de Alberto Núñez Feijoo y de un PP que gana en las encuestas y al que acusó de mentir, de disfrazar la insidia de inexactitud y de situarse “más a la derecha que nunca”. El expresidente tuvo claro qué lo llevó, a lo largo de esta campaña para las Elecciones Generales, a “cogerme la mochila” y personarse en platós de televisión, estudios de radio, plazas y, en definitiva, en los Jardines de Méndez Núñez para “defender la alegría de convivir en España”. “Voy a darlo todo como el partido lo dio todo por mi”.

No en vano, el recién reinvestido presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, definió el rol que el expresidente viene cobrando tras dejar la Moncloa, que, señaló, lo distancia de sus predecesores: “Zapatero demuestra que ser expresidente no es venderse a los consejos de administración de las eléctricas, que se puede ser honrado. José Luis, nunca serás un jarrón chino”, insistió desde el atril, en referencia aquella frase enunciada por Felipe González al perder las elecciones, en la que definió a los expresidentes del Gobierno como jarrones chinos en un apartamento pequeño: “se supone que tienen valor y nadie se atreve a tirarlos a la basura, pero en realidad estorban en todas partes”.

Rodríguez Zapatero demostró ante su audiencia que, para él, no es el caso. El expresidente hizo alarde de utilidad a sus siglas estribando su mitin de ayer en A Coruña en tres grandes patas: la defensa de la gestión y el legado del actual Presidente, Pedro Sánchez y su Ejecutivo; el ataque a las “insidias” vertidas por el PP en campaña y la reivindicación de sus propios logros de Gobierno, a los que se afanó en colocar la etiqueta socialista. “Estoy orgulloso de ser militante del PSOE. Ser socialista es ser leal, al partido, al proyecto, a las ideas y a los compañeros. Qué bien sienta la lealtad”, concedió el expresidente, ante un embelesado auditorio en el que destacaban figuras como la alcaldesa, Inés Rey, el presidente de la Diputación, o el ministro de Sanidad, José Miñones, que le precedieron en el turno de palabra.

Del pasado del PSOE a su futuro. Abrió el mitin la actual coordinadora Xuventudes Socialistas en A Coruña, Paula Castiñeiras, incapaz de contener la emoción al presentar “a uno de los motivos por los que me afilié al PSOE”. Siguió la alcaldesa, Inés Rey, en un tono más beligerante que sus compañeros, y ante lo que definió como “gente de bien”. “La gente de bien no es homófoba, no es machista, no es fascista y no miente”, advirtió. Y habló también el ministro de Sanidad, José Miñones desde la que definió como “una ciudad de mítines”, apelando a cónclaves pretéritos como el de González en el Coliseum, el del propio Zapatero en el Palacio de los Deportes o el de Pedro Sánchez el pasado mes de mayo en Palexco. El de Méndez Núñez de ayer, auguró Miñones, ya sería digno de entrar en la historia del socialismo coruñés.

En un discurso animoso llamó Zapatero a las armas, sino a las urnas. “A las urnas a defender la democracia”. El expresidente quiso espolear a los electores con argumentos. Tuvo palabras para las mujeres y para el colectivo LBGT, a quienes llamó a defender los derechos conseguidos al amparo de Ejecutivos socialistas; las tuvo para la clase trabajadora y el sindicalismo, ante quienes presentó el aval de las últimas subidas salariales — “un 47% más de Salario Mínimo en cinco años y un 50% de contratos indefinidos”, para los defensores del derecho al aborto, para los de la muerte digna, para los jóvenes y para los mayores “que vieron revalorizadas sus pensiones”. Las tuvo en defensa de la diversidad lingüística y cultural de España. “Me gustaría saber gallego. No es mi lengua, pero es lengua mía”, confesó.

Una jornada que sirvió al socialismo coruñés para levantar los ánimos en el sprint final de la campaña, en la que las encuestas no invitan al optimismo. También contra ello previno el expresidente: “Ser socialista es incompatible con la tristeza y la resignación”.