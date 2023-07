Alberto Núñez Feijóo ha tenido que volver a responder preguntas sobre su amistad con el narcotraficante Marcial Dorado, una relación que nunca ha aclarado y que ha vuelto a aparecer en esta campaña electoral porque Yolanda Díaz (Sumar) le ha pedido de nuevo explicaciones. "Si no tiene nada que ocultar, sería bueno que lo aclarara", ha afirmado Díaz en una entrevista en la Sexta.

Feijóo compartió vacaciones y viajes con Dorado al menos en 1995 y 1996, según se supo por las fotografías que publicó hace diez años el diario 'El País'. El antiguo amigo del político gallego fue condenado en 2003 por narcotráfico y blanqueo de capitales, aunque ya antes, en 1990, había sido detenido en la 'operación Nécora', un dispositivo que abrió todos los informativos y las portadas de la prensa española.

El líder del PP ha dado también este miércoles una entrevista a la Sexta (en la que ha revelado que le ha dado un ataque de lumbalgia y por eso no tiene ningún mitin hoy) y ha sido preguntado por Dorado. El periodista Antonio García Ferreras ha querido saber si no va al debate de TVE de esta noche (22.00 horas), porque "tiene miedo a dar explicaciones sobre su relación con el narcotraficante Marcial Dorado", tal como dicen algunos de sus "rivales".

Feijóo ha negado que esa sea la razón y ha dicho que la primera vez que "el PSOE le amenazó con este asunto" fue en la campaña electoral que disputó en Galicia en 2009. "Todas las explicaciones de lo que ha ocurrido y de esas fotos de hace 30 años las he dado en el Parlamento gallego. Esto es muy cansino", ha respondido. A la pregunta de si cuando era amigo suyo sabía que era un narcotraficante, ha afirmado: "No, en aquel momento no tenía ninguna acusación por ello. Ahora es más facil saber cosas porque hay internet, hay Google… Hasta que yo lo conocí, este señor no tenía ninguna causa con el narco. Pero vuelvo a insistir. Llevo toda mi vida política con esto (...) Si llevo 30 años conviviendo con esto, no me voy a preocupar por los tres días de campaña que quedan ni me preocuparé en el futuro. Todas las explicaciones las he dado, los gallegos conocen muy bien lo que pasó".

Cuando Feijóo y Dorado compartieron viajes juntos, el acusado por narcotráfico ya había salido más de 60 veces en 'La voz de Galicia' y más de una quincena en 'El País' y 'Abc' relacionado con el contrabando de tabaco o droga. Tal cual se lo recordó Jordi Évole en un programa en marzo de 2018. Feijóo le insistió en que no tenía esa información: "Pero yo si supiese esto, ¿qué ganaba yo? La verdad a veces puede no entenderse en toda su amplitud, pero esa es la verdad. Si usted me dice 'es usted un ingenuo', a estos efectos, no tenga la menor duda. Que he aprendido, también. Que ahora lamentablemente cuando a uno lo invitan, lamentablemente pregunto '¿este quién es?' y hay veces que no voy”.